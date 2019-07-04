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İşçilerini taşıyan hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 23:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, havaalanında çalışan işçilerin taşındığı hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 4 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, havaalanında çalışan işçilerin taşındığı hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Adıyaman yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman Havaalanı yol uzatma çalışmasında çalışan işçileri taşıyan Ali Güngör yönetimindeki 34 AU 0386 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Doğan Erat, Ufuk Toy ve Osman Orpak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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