İşçinin kopan kolu yerine dikildi

Gaziantep’te bir fabrika işçisinin çalıştığı sırada makineye kaptırması sonucu kopan kolu, erken müdahale ile yeniden yerine dikildi. Başarılı bir operasyonla kolu dikilen işçi, eski sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te 43 yaşındaki B.K, fabrikada çalıştığı sırada sağ kolunu makineye kaptırdı. Durumu gören fabrika çalışanları hemen makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri şahsın sıkışan kolunu makineden çıkardı. Kopan kolunu sadece bir deri parçası tutan işçi için işletme yöneticileri bu tarz zor ve riskli ameliyatları başarı ile gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş’ın koordinatörüne ulaştı. Görüşmenin ardından vakit kaybedilmeden hastaneye yatırılan işçinin kolu 6 saat süren operasyonla yerine dikildi. Başarılı ameliyat ve geçen tedavi sürecinin ardından B.K, yeniden sağlığına kavuştu.

Kopan kolu yerine dikilen B.K, ameliyat sonrası uyandığında konulun yerinde görünce çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Her şey çok ani gelişti. Çalışırken bir anda kolumu makineye kaptırdım. Ondan sonra da şoka girdim. Kolum koptuğunu duyduğumda dünyam başıma yıkılmıştı. Ameliyatın ardından gözümü açtığımda kolumun yerine dikildiğini gördüm. Dünyalar benim oldu. Hiç umudum yoktu. Op. Dr. Erbaş ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Dr. Erbaş, beni hayata yeniden bağladı" diye konuştu.

“Zamanında müdahale önemli”

Op. Dr. Erbaş ise hastanın kendisine getirildiğinde kopan kolu sadece bir deri parçası tuttuğunu anlatarak, "Hastamız bize getirildiğinde kopan kolunu sadece bir deri parçası tutuyordu. Kemik, kas ve tendonlarda ciddi yaralanma oluşmuş ve dokularda eksiklikler mevcuttu. Ağır ezilme yaralanması ve kol kopmasıyla başvuran hastamızı hemen ameliyata aldık. Ortopedi doktorumuzla birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Mikro cerrahi teknik ile gerçekleştirdiğimiz operasyonda damarları, sinirleri, tendonları, kemikleri onararak omuz seviyesinden kopan kolu başarılı bir şekilde yerine diktik. Tendon transferleri ile elin ve kolun fonksiyonları arttırmaya çalıştık. Replantasyon yani yerine dikme işlemi yapılan hastalarda özellikle ilk 2 hafta uzuvların yaşaması açısından kritiktir. Biz bu kritik süreci atlattık. Uzuv kopmalarında tecrübeli bir hekimin müdahalesinin yanı sıra zaman çok önemli. Bu gibi kopmalarda kritik süre 4-6 saattir, bu süre aşıldığında kopan bölgede hücre ölümü başlar. Bu nedenle bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden başvurulması kopan uzvun tekrar yerine dikilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Hastamız bize hemen getirildi. Müdahalede geç kalınmış olsaydı kolun kesilen kısmını nakletmek mümkün olmayacak ve hasta kolsuz kalacaktı” diye konuştu.

