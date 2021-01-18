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İşçinin parmakları ezildi

18.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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İşçinin parmakları ezildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde parmaklarını makineye kaptıran işçi yaralandı.Olay Metal Sanayi 12.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde parmaklarını makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay Metal Sanayi 12. Sokakta meydana geldi. İş yerinde bulunan demirleri makineyle bükmeye çalışan 48 yaşındaki Metin A’nın bir anlık dalgınlığı sonucu parmakları makine ile demirler arasında kaldı. Acılar içerisinde kalan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler parmakları ezilen işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından parmaklarında ciddi derecede ezilme meydana gelen Metin A. Bursa’ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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