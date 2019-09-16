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İşçinin, silahla daire başkanlığını basma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Adana’da siyasi görüşü farklı olduğu için işten çıkartıldığını ileri süren bir kişinin, silahla park ve bahçeler daire başkanlığını basarak havaya ateş açması saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da siyasi görüşü farklı olduğu için işten çıkartıldığını ileri süren bir kişinin, silahla park ve bahçeler daire başkanlığını basarak havaya ateş açması saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında 5 yıldır işçi olarak çalışan Osman Boran, bir süre önce işten çıkartıldı. Boran, bu duruma sinirlenerek bugün sabah saatlerinde Öğretmenler Bulvarı’nda bulunan park ve bahçeler daire başkanlığına geldi. Tabancasını çıkartıp havaya ateş açmaya başlayan Boran, 4 el ateş açtıktan sonra işe tekrar alınmak istediğini söyledi. Özel güvenlik elamanları Boran’ı içeri almayarak başkanlık önünden uzaklaşmasını istedi. Boran ise bir süre burada elinde tabanca ile işe girmek istediğini haksız yerde işten çıkartıldığını söyledi. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Boran, olay yerine gelen polisin ikna etmesi üzerine polis merkezine götürüldü. Boran’ın sorgusu devam ediyor.

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