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İşçiye çarpıp ölümüne yol açan firari sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 22:33 | Son Güncelleme

Niğde’de otoyolda çarptığı işçinin ölümüne sebep olan firari sürücü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde otoyol işçisi Fahrettin Gültepe’ye (57) çarparak ölümüne sebep olan firari sürücünün yakalanması için çalışma başattı.

Niğde’de otoyolda çarptığı işçinin ölümüne sebep olan firari sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde otoyol işçisi Fahrettin Gültepe’ye (57) çarparak ölümüne sebep olan firari sürücünün yakalanması için çalışma başattı. Ekipler, Gültepe’ye çarpan 33 AJA 20 hafif ticari aracın sürücüsünün T.A. olduğunu tespit etti. Bir iş yerine girip çıktığını bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonla T.A’yı gözaltına aldı. İş yeri sahibi B.K. ile 3 çalışanı hakkında da suçluyu gizlediği gerekçesiyle işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü T.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın geçmişi
Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde 25 Şubat’ta arıza yapan bir tırın etrafına koyulan dubaları toplayan Eminlik Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde çalışan işçi Fahrettin Gültepe’ye (57), plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarpmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gültepe’ye çarpan aracın sürücüsün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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