Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "İşçiyi domatese, patatese karşı koruyun. Domatese, patatese ne kadar zam geliyorsa asgari ücrete de o kadar zam yapın." dedi.

Baş, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de işçilerin emeklerine, alın terlerine dönük saldırıların sürdüğünü savundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bu hafta ilk toplantısını yapacağını hatırlatan Baş, "İşçilere dönük haksızlıkların en büyüğü, kapitalist sömürünün en çıplak fotoğrafının kod adı asgari ücrettir." ifadesini kullandı.

"İktidarın, meseleyi sessizce halletmenin derdinde" olduğunu ileri süren Baş, kendilerine göre bu hafta en çok asgari ücretin konuşulması gerektiğini belirtti.

Baş, asgari ücretin, emeğiyle yaşayan herkesin temel gündem maddesi olduğunu dile getirerek, iktidarın, "asgari olanı" işçi, emekçi ve yoksullara, "azami olanı" kendine layık gördüğünü söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) hazırladığı rapora göre, minimum asgari ücretin 2 bin 800 lira olması gerektiğine işaret eden Baş, şu değerlendirmeyi yaptı: