'İşe aldım' dediği Yasin Obuz Bahar Candan'a ateş püskürdü! "Sen kimsin ben sana yemek yapayım paçoz?"

Her yaptığı ve söylediği ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, son olarak Armağan Çağlayan'ın programına katılmış ve yine ilgi çeken açıklamalarda bulunmasıyla adından söz ettirmişti. Candan, geçtiğimiz hafta 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklamıştı. Önceki gün ise Masterchef ve Survibor gibi yarışmalarda boy gösteren Yasin Obuz'u işe aldığını duyurunca ortalık fena karıştı. Obuz, Candan'ın bu açıklamasına adeta ateş püskürdü...

Yasin Obuz ile Bahar Candan birbirine girdi: Ortalık fena karıştı!

Her paylaşımı ile olay yaratan skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yapacağını yaptı.

Bir moda yarışmasına katılmasıyla tanınan Candan, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile fenomen oldu.

Maaşlı arkadaş arayışına girdi Sosyal medyada ilginç paylaşımları e söylemleri adından söz ettiren Candan, son olarak geçtiğimiz haftalarda İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda 5 bin TL maaşla, kendisine arkadaş aradığını açıkladı

Tartışmalara dahil oldu Candan'ın paylaşımına hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda yorum gelirken, Survivor ve Master Chef yarışmasıyla ismini duyuran Yasin Obuz da tartışmalara katılarak, Candan'a mesaj gönderdi.

Masterchef Yasin'den hakaret dolu sözler Masterchef Yasin'in esprili mesajını ciddiye alan Candan, Obuz için bir paylaşım yaparak işe aldım demesiyle ortalık karıştı. Candan paylaşımında, "Yasin Obuz bana CV'sini gönderdi, Türkiye'ye dönünce işe başlayacak" dedi. Bunu gören Obuz ise sinirlenerek Candan'a hakaret dolu sözler sarf etti.

Ortalık fena karıştı Masterchef ve Survivor gibi fenomen yarışmalarda adını duyuran Obuz, Candan'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. "Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın"

"Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz" Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz." ifadelerini kullandı.