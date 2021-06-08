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'İşe aldım' dediği Yasin Obuz Bahar Candan'a ateş püskürdü! "Sen kimsin ben sana yemek yapayım paçoz?"

08.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran moda yarışması 'İşte Benim Stilim' de yarışmacı olmasıyla tanınan Bahar Candan, olay yaratmaya devam ediyor. Kendine has konuşma şekli ve lüks yaşam tarzıyla sosyal medyada fenomen olan Candan, geçtiğimiz haftalarda yalnızlıktan sitem ederek maaş karşılığı arkadaş aradığını söyleyerek bir ilan yayınlamıştı. Geçtiğimiz gün işe aldım diye duyurduğu Yasin Obuz, Candan'a ağır konuştu.

Her yaptığı ve söylediği ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, son olarak Armağan Çağlayan'ın programına katılmış ve yine ilgi çeken açıklamalarda bulunmasıyla adından söz ettirmişti. Candan, geçtiğimiz hafta 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklamıştı. Önceki gün ise Masterchef ve Survibor gibi yarışmalarda boy gösteren Yasin Obuz'u işe aldığını duyurunca ortalık fena karıştı. Obuz, Candan'ın bu açıklamasına adeta ateş püskürdü...

Yasin Obuz ile Bahar Candan birbirine girdi: Ortalık fena karıştı!

Her paylaşımı ile olay yaratan skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yapacağını yaptı.
Bir moda yarışmasına katılmasıyla tanınan Candan, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile fenomen oldu.

Maaşlı arkadaş arayışına girdi

Maaşlı arkadaş arayışına girdi
Sosyal medyada ilginç paylaşımları e söylemleri adından söz ettiren Candan, son olarak geçtiğimiz haftalarda İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda 5 bin TL maaşla, kendisine arkadaş aradığını açıkladı

Tartışmalara dahil oldu

Tartışmalara dahil oldu
Candan'ın paylaşımına hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda yorum gelirken, Survivor ve Master Chef yarışmasıyla ismini duyuran Yasin Obuz da tartışmalara katılarak, Candan'a mesaj gönderdi.

Masterchef Yasin'den hakaret dolu sözler

Masterchef Yasin'den hakaret dolu sözler
Masterchef Yasin'in esprili mesajını ciddiye alan Candan, Obuz için bir paylaşım yaparak işe aldım demesiyle ortalık karıştı. Candan paylaşımında, "Yasin Obuz bana CV'sini gönderdi, Türkiye'ye dönünce işe başlayacak" dedi. Bunu gören Obuz ise sinirlenerek Candan'a hakaret dolu sözler sarf etti.

Ortalık fena karıştı

Ortalık fena karıştı
Masterchef ve Survivor gibi fenomen yarışmalarda adını duyuran Obuz, Candan'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem.

100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem.
"Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın"

"Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz"

"Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz"
Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz." ifadelerini kullandı.

"İnsanların hakkını gasp etti"

"İnsanların hakkını gasp etti"
Bahar Candan, Obuz'un kendisi hakkındaki hakaret dolu sözlerden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Candan, "Beninle çalışmayı düşünmeden, insanların hakkını gasp etti. İş başvurularını danışmanın değerlendirdi. Bu kişiyle yemeğe çıkıp, iş konuşmuştuk. Master Chef Türkiye favori programımdır. Kastına güvenirim, hata etmişim" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Yasin Obuz
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
paçoz iyiydi
gereksiz acunun turkiyeye kazandirdigi gereksiz insanlar izlemeyin abi prim vermeyin

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