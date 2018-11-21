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İşe başlama hayaliyle çıktığı yolda ölen Funda toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

ISPARTA Vergi Dairesi'nde memur olarak işe başlamak üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Funda Sakman (25), memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- ISPARTA Vergi Dairesi'nde memur olarak işe başlamak üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Funda Sakman (25), memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan Funda Sakman, bu yıl girdiği KPSS'de memur olmaya hak kazandı. Isparta Vergi Dairesi'ne atandı. 26 Kasım Pazartesi günü iş başı yapacak olan genç kız, ev kiralayıp, eşya almak için babası Mustafa Sakman(53) ile birlikte dün Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak baba Sakman'ın kullandığı 48 KD 799 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında başka bir otomobil ile çarpıştı. Ardından da yol kenarındaki refüje çarptı. Funda Sakman olay yerinde öldü. Baba Sakman ise yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan baba Sakman taburcu edilirken, Funda'nın cenazesi memleketine getirildi.

FENALAŞAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

İş başı yapma hayaliyle çıktığı yoldan evine tabut içinde dönen Funda Sakman için bugün ilk olarak helalik alındı. Funda'nın cenazesi Acarlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildiğinde gözyaşı sel gibi aktı. Anne Türkan Sakman ve biri erkek 3 kardeşi, Funda'nın tabutuna sarılarak feryat etti. Fenalaşan baba Mustafa Sakman ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GELİNLİK VE TÜLBENTLE UĞURLANDI

Tabutuna gelinlik örtülen Funda, Acarlar Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Sakman da hastanedeki kontrolünün ardından camiye gelerek kızını son yolculuğuna uğurladı.

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