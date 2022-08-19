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İşe başlarken lösemi olduğunu öğrendi! Genç doktor yaşamına yitirdi

19.08.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde doktor olarak göreve başlayan 31 yaşındaki Selin Gizem Kıreli, işe giriş sağlık taramasında lösemi olduğunu öğrendi. Mesleğini yapamadan lösemi tedavisine başlayan Kıreli, yaklaşık 1 yıllık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

İşe başlarken lösemi olduğunu öğrendi! Genç doktor yaşamına yitirdi

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde geçen yıl ilk ataması yapılıp göreve başlayan Selin Gizem Kıreli’nin işe başlarken yapılan sağlık tarama sırasında lösemi hastası olduğu tespit edildi.

Hemen tedavisine başlanan Kıreli’nin hastalığının çok hızlı ilerlediği belirlenirken; Ankara’daki özel bir hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli bugün hayatını kaybetti.

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Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Selin Gizem Kıreli için taziye mesajı yayınlayarak, "Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde çalışan ekip arkadaşımız Dr. Selin Gizem Kıreli kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eskişehir 112 ailesi adına merhumeye Cenab-ı Hak’tan rahmet; kederli ailesi ve camiamıza sabırlar dileriz." dedi.

Mesleğini yapamadan hayatını kaybeden Selin Gizem Kıreli’nin cenazesinin yarın Konya’nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

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