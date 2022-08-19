HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İşe başlarken lösemi olduğunu öğrendi! Genç doktor yaşamını yitirdi

İşe başlarken lösemi olduğunu öğrendi! Genç doktor yaşamını yitirdi

19.08.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde doktor olarak göreve başlayan 31 yaşındaki Selin Gizem Kıreli, işe giriş sağlık taramasında lösemi olduğunu öğrendi. Mesleğini yapamadan lösemi tedavisine başlayan Kıreli, yaklaşık 1 yıllık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

İşe başlarken lösemi olduğunu öğrendi! Genç doktor yaşamını yitirdi

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde geçen yıl ilk ataması yapılıp göreve başlayan Selin Gizem Kıreli’nin işe başlarken yapılan sağlık tarama sırasında lösemi hastası olduğu tespit edildi.

Hemen tedavisine başlanan Kıreli’nin hastalığının çok hızlı ilerlediği belirlenirken; Ankara’daki özel bir hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli bugün hayatını kaybetti.

v

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Selin Gizem Kıreli için taziye mesajı yayınlayarak, "Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde çalışan ekip arkadaşımız Dr. Selin Gizem Kıreli kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eskişehir 112 ailesi adına merhumeye Cenab-ı Hak’tan rahmet; kederli ailesi ve camiamıza sabırlar dileriz." dedi.

Mesleğini yapamadan hayatını kaybeden Selin Gizem Kıreli’nin cenazesinin yarın Konya’nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü... Çok sayıda yaralı varAntalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü... Çok sayıda yaralı var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!
Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecekTrafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek
Anahtar Kelimeler:
lösemi Doktor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilir

Kredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilir

UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'

Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'

Otizmli çocuğun videosu olay oldu! ‘Her türlü küfrü edebilirsiniz’

Otizmli çocuğun videosu olay oldu! ‘Her türlü küfrü edebilirsiniz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

Evin köpeği bahçeyi kazdı, korkunç cinayet ortaya çıktı!

Evin köpeği bahçeyi kazdı, korkunç cinayet ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.