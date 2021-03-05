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İşe başlayacağı hamamda kalmaya başlayan şahıs ölü bulundu

05.03.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıs çalışmak için gittiği ve işe başlayacağı güne kadar kalmaya başladığı hamamda ölü bulundu.

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıs çalışmak için gittiği ve işe başlayacağı güne kadar kalmaya başladığı hamamda ölü bulundu. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Olay, Bolvadin ilçesi Emrullah Mahallesi Hamza Usta Sokak’taki hamamda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce çalıştığı hamama tekrar iş başvurusu yapan yabancı uyruklu Safargeldi Saberi (22) isimli erkek şahıs işe kabul edildi. Hamam sahipleri şahsa pandemiden dolayı kapalı olduklarını ancak önümüzdeki hafta iş başı yapabileceğini söyledi. İddiaya göre, Saberi kalacak yeri olmadığını ve işe başlayacağı güne kadar hamamda kalmak için patronları ile anlaşarak iş yerinde kalmaya başladı. Sabah erken saatlerde ise hamamı açmak için iş yerine gelen sahipleri kapıların açılmadığını görünce pencereden iş yerine girdi. Ardından Saberi’nin kaldığı yere giden iş yeri sahipleri şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını görünce polis ve 112 Acil servisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Saberi’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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