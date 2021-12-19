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  4. İşe de onunla gidiyor, gezmeye de! Mamoş adlı kazı bir an olsun yalnız bırakmıyor

İşe de onunla gidiyor, gezmeye de! Mamoş adlı kazı bir an olsun yalnız bırakmıyor

19.12.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yerleşim yerinin olmadığı bölgede gördüğü kazı aracına alıp, sosyal medyadan da sahibini arayan iş insanı Nurettin Bak'ın hayvan ile kurduğu bağ, görenleri gülümsetiyor. İkili arasındaki bu bağ sosyal medyanın da beğenisini topladı. Bak, kazını her yere götürmesiyle dikkat çekiyor.

İşe de onunla gidiyor, gezmeye de! Mamoş adlı kazı bir an olsun yalnız bırakmıyor

Elazığ'da yaşayan iş insanı Nurettin Bak, sabah saatlerinde otomobili ile iş yerine gitmek için evden çıktı.

Yerleşim yerlerinin olmadığı bölgede başıboş gezen bir kaz gören Bak, bir süre bekleyip kimsenin gelmediğini anlayınca onu aracına aldı.

SAHİBİNİ SOSYAL MEDYADAN ARADI

Sosyal medyadan kazın fotoğrafını paylaşıp, sahibini arayan Bak, hayvan ile kurduğu bağı şiveli şekilde de anlattı. Bu görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı. 'Mamoş' adını verdiği kazı yanından ayırmayan Bak, hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüp bakıyor.

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Elazığ
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