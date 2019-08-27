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İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde HDP Belediye başkanlığı döneminde işten çıkartılan şehit ve gazi yakınları kayyum ile birlikte işe geri döndü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde HDP Belediye başkanlığı döneminde işten çıkartılan şehit ve gazi yakınları kayyum ile birlikte işe geri döndü. Şehit ve gazi yakınları işe geri dönüşlerini kayyumu karşılayarak teşekkür etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde işten çıkartılan şehit ve gazi yakınları işe dönüşlerini sağlayan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu belediye binası girişinde pankartlar açarak alkışlarla karşıladı. Şehit ve gazi yakınları Güzeloğlu’na teşekkür ederek işe dönüşlerinin heyecanını aktardı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit ailelerine görevlerinde başarılar dileyerek kaldıkları yerden devam etmelerini, şehit ve gazi yakınlarını belediyeden iteni kendileri de ittiklerini söyledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, “Allah hayırlı uğurlu eylesin, işlerinize başladınız. Sizlerden beklediğimiz şey bıraktığınız yerden millete ve Diyarbakır’a hizmet için daha güçlü ve azimle çalışmanız. Hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz. Belediyede veya belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa da izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emanetleri şehit ve gazi yakınlarısınız. Sizlerin bizim işe aldıktan sonra işten çıkarmaları toplum ve hepimizin vicdanını yaraladı. Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, bizlerde dışarıya ittik. Sizler, millete hizmet için çalışan, değerli kardeşlerimizsiniz. Ben hepinize yeniden başladığınız işte başarılar diliyorum” dedi.

“Kayyum demek devlet demektir”
Türkiye Harp Malülü Gazileri, Şehit Dul ve Yetim Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, Diyarbakır halkı olarak kayyumun yanında olduklarını belirterek olmaya da devam edeceklerini söyledi. Başkan Can, “Bizim burada olmamızın sebebi, Diyarbakır halkı olarak kayyumun yanındayız. Kayyum demek devlet demektir, Diyarbakır milleti bu güne kadar hep devletinin yanında olmuştu ve olmaya devam edecektir. Karşılamada başarılar diledik, Allah yar ve yardımcısı olsun, halkın kaynağını halkın yolunda harcatmayı nasip eylesin” diye konuştu.

“İşe döndük, sevinçli ve mutluyuz”
Şehit ve gazi yakınlarından Gamze Gördük ise işe tekrar döndükleri için sevinçli ve mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür için karşılama yaptıklarını söyledi. Gördük, “Biz burada teşekkürlerimiz kendilerine iletmek için bulunduk ve karşılama yaptık. Bizden daha iyi bir şekilde halkımızın isteklerini yerine getirmemizi beklediğini söyledi. Bizde bu şekilde görevimize devam edeceğiz, sevinçliyiz mutluyuz hakkımızdı, hakkımız elimizden alınmıştı, geri döndük teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması

İşe geri dönen şehit ve gazi yakınlarından kayyuma teşekkür karşılaması
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