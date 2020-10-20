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İşe giden motosikletli kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da motosikleti ile işe giden Özcan Akar (34), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Kaza, Çerkezköy-İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi.

İşe giden motosikletli kazada hayatını kaybetti

Tekirdağ’da motosikleti ile işe giden Özcan Akar (34), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, Çerkezköy-İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan karayoluna giren Ahmet H.’nin kullandığı 59 ABT 469 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Özcan Akar’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmada motosiklet ve sürücü metrelerce sürüklendi.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Özcan Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet H. ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akaryakıt istasyonunda çalışıyordu
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Özcan Akar’ın yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İşe giden motosikletli kazada hayatını kaybetti

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