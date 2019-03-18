HABER

İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde işe gitmek için sabah evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde işe gitmek için sabah evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 07. 35 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Önem Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Şahıslara tekmeye atmaya çalışan Ebubekir Ç., şahıslardan birinin yanındaki silahla ateş açması sonucu sağ ayağından yaralandı.
Yaralı Ebubekir Ç., yere düşerken, şüpheli iki kişi olay yerinden hızla kaçtı. Silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri ilk müdahalenin ardından durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı, ilk müdahalenin ardından Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı, boş kovanları aramak için park halindeki araçların altına baktı.
Polis, incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı

İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı

İşe giderken maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı:1 yaralı

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı
Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdıTartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.