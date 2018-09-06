'İşe gidiyorum' diye evden çıkan Buğrahan'dan haber yok

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, pazartesi sabahı işe gitmek için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Buğrahan Sönmez'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ortaca'da bir demir- doğrama atölyesinde çalışan Buğrahan Sönmez, 3 Eylül Pazartesi sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak Sönmez, akşam eve dönmedi. İşyerini arayan yakınları, Sönmez'in o gün işe hiç gitmediğini öğrendi. Gidebileceği yerlere de bakmasına rağmen oğluna ulaşamayan, Ortaca'da gazetecilik yapan Mete Sönmez, polise başvurup kayıp başvurusunda bulundu. Sönmez, sosyal medya hesaplarından da oğlunun kayıp olduğunu bildirip, gören ya da bilenlerin 155 Polis İmdat ihbar hattını aramalarını istedi.

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mete Sönmez, "Ortadan kaybolduğu gün işe hiç gitmemiş. Üzerinde siyah şort, gri tişört, terlik, güneş gözlüğü ve sırt çantası ile evden ayrılmış. Aynı gün saat 09.00 sıralarında Muğla-Fethiye karayolunda Ortaca Dikmekavak mevkiinde otostop yaparken kameralarda görüntüsüne ulaştık. Sosyal medyada oğlumun kayıp olduğuyla ilgili paylaşımım ardından gelen ihbarlar oldu. Aynı gün akşam saatlerinde Fethiye Patlangıç mevkiinde görenler olmuş. Ertesi gün sabah saatlerinde yine Fethiye'de ona benzediğini söyledikleri birisini görmüşler. Ama kesin bilgi, pazartesi akşam saatlerinde Fethiye'de olduğu yönünde. Yanında telefon yok. Çok az para ile evden ayrılmış. Fethiye ya da Antalya bölgesinde olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

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