HABER

'İşe gidiyorum' diye evden çıkan Buğrahan'dan haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, pazartesi sabahı işe gitmek için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Buğrahan Sönmez'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

'İşe gidiyorum' diye evden çıkan Buğrahan'dan haber yok

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, pazartesi sabahı işe gitmek için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Buğrahan Sönmez'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ortaca'da bir demir- doğrama atölyesinde çalışan Buğrahan Sönmez, 3 Eylül Pazartesi sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak Sönmez, akşam eve dönmedi. İşyerini arayan yakınları, Sönmez'in o gün işe hiç gitmediğini öğrendi. Gidebileceği yerlere de bakmasına rağmen oğluna ulaşamayan, Ortaca'da gazetecilik yapan Mete Sönmez, polise başvurup kayıp başvurusunda bulundu. Sönmez, sosyal medya hesaplarından da oğlunun kayıp olduğunu bildirip, gören ya da bilenlerin 155 Polis İmdat ihbar hattını aramalarını istedi.
Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mete Sönmez, "Ortadan kaybolduğu gün işe hiç gitmemiş. Üzerinde siyah şort, gri tişört, terlik, güneş gözlüğü ve sırt çantası ile evden ayrılmış. Aynı gün saat 09.00 sıralarında Muğla-Fethiye karayolunda Ortaca Dikmekavak mevkiinde otostop yaparken kameralarda görüntüsüne ulaştık. Sosyal medyada oğlumun kayıp olduğuyla ilgili paylaşımım ardından gelen ihbarlar oldu. Aynı gün akşam saatlerinde Fethiye Patlangıç mevkiinde görenler olmuş. Ertesi gün sabah saatlerinde yine Fethiye'de ona benzediğini söyledikleri birisini görmüşler. Ama kesin bilgi, pazartesi akşam saatlerinde Fethiye'de olduğu yönünde. Yanında telefon yok. Çok az para ile evden ayrılmış. Fethiye ya da Antalya bölgesinde olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Van'da 11 kilo eroin ile 1 kilo afyon sakızı ele geçirildiVan'da 11 kilo eroin ile 1 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetiştiKaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.