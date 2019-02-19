HABER

"İşe gidiyorum" diye evden çıkan gencin cansız bedeni demiri asılı halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Karabük’te Afganistan uyruklu bir kişi evinin önünde bulunan demire asılı halde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay Yeşil Mahalle’de bulunan Karabük Valiliği’nin karşısındaki bir evde meydana geldi.

Karabük’te Afganistan uyruklu bir kişi evinin önünde bulunan demire asılı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay Yeşil Mahalle’de bulunan Karabük Valiliği’nin karşısındaki bir evde meydana geldi. “İşe gidiyorum” diye evden ayrılan Keramuddin Ahmadı isimli Afgan uyruklu gencin cansız bedeni aile fertleri tarafından demirde asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan aile fertleri sinir krizi geçirirken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli ölüm ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

12 yıllık sır cinayet çözüldü

12 yıllık sır cinayet çözüldü

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.