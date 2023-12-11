'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı! 25 gün sonra ölü bulundu

Düzce’de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), geri dönmedi. Ailesi durumundan endişe edip polise başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında Koçoğlu'ndan herhangi bir ize rastlanmadı.

25 GÜNDÜR KAYIPTI!

Bugün akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2580'inci Sokak'ta oturan vatandaşlar, fındık bahçesinden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Bölgede çalışma yapan polis, bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin 25 gündür kayıp olan Gökhan Koçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Koçoğlu'nun cesedi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)







