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'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı! 25 gün sonra ölü bulundu

11.12.2023 19:25 | Son Güncelleme:
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Düzce'de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu, bir fındık bahçesinde ölü bulundu.

'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı! 25 gün sonra ölü bulundu

Düzce’de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), geri dönmedi. Ailesi durumundan endişe edip polise başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında Koçoğlu'ndan herhangi bir ize rastlanmadı.

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25 GÜNDÜR KAYIPTI!

Bugün akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2580'inci Sokak'ta oturan vatandaşlar, fındık bahçesinden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Bölgede çalışma yapan polis, bir erkek cesedi buldu.

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Yapılan incelemede cesedin 25 gündür kayıp olan Gökhan Koçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Koçoğlu'nun cesedi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)


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