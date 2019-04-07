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İşe gitmek için evden çıkan Cansu, sır oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, dün sabah "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan, bir daha da dönmeyen 16 yaşındaki Cansu Güneri'nin bulunması için güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.

İşe gitmek için evden çıkan Cansu, sır oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, dün sabah "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan, bir daha da dönmeyen 16 yaşındaki Cansu Güneri'nin bulunması için güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.
Çine'de, orta okulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen, özel bir veteriner kliniğinde çalışan Cansu Güneri, dün saat 08.30 sıralarında işe gitmek üzere kırsal Mutaflar Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Ancak öğlen iş yerinden gelen telefon üzerine kızlarının işe gitmediği öğrenen Mustafa- Çiğdem Güneri çifti, kızlarını aramaya çıktı. Kızlarını bulamayan telefonuna da ulaşamayan Güneri çifti, soluğu jandarma ve poliste alıp, kayıp başvurusunda bulundu.
Kızlarının bulunması için herkesten yardım isteyen baba Mustafa Güneri, "Kızım Cansu'dan dünden beri haber alamadık. Kendisini merak ediyoruz. Yerini bilen veya görenlerin en yakın polis ve jandarma karakoluna gitmesini istiyoruz" dedi.

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