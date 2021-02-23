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  4. İşe gitmek için evden çıkan genç adam kurşunların hedefi oldu

İşe gitmek için evden çıkan genç adam kurşunların hedefi oldu

23.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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İşe gitmek için evden çıkan genç adam kurşunların hedefi oldu

Beylikdüzü’nde bir genç adam sabah evden çıkıp işe gittiği esnada oturduğu evin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Beylikdüzü’nde bir genç adam sabah evden çıkıp işe gittiği esnada oturduğu evin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren iki şahıs kayıplara karıştı.
Olay, sabah 09:00 sıralarında Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samet U.(24) işe gitmek için evden çıktığı sırada, aralarında alacak-verecek davası bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından çok sayıda isabet alan Samet U. yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren iki şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Samet U.’yu hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.

Olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Kovalamacanın ardından bir kişinin silahla yaralanıp yere düştüğü ardından gelen diğer kişinin yerdeki Samet U.’ya bir el daha ateş ettiği görülüyor.

İşe gitmek için evden çıkan genç adam kurşunların hedefi oldu

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