İşe gitmek için evden çıktı, aracının yandığını gördü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, Muhammed Aygün (35), sabah işe gitmek için evden çıktığında park halindeki çekicisinin yanarak, kullanılamaz hale geldiğini gördü. Çekicide yüklü otomobil ise hasar meydana geldi. Olay, sabah saatlerinde, Küçük Bölcek Mahallesi 2698 Sokak'ta meydana geldi. Muhammed Aygün, iddiaya göre, işe gitmek için evden çıktığı sırada kendisine ait 68 AP 772 plakalı çekicinin yanmış olduğunu gördü. Aygün'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçta çıkan yangının müdahale olmadan söndüğü tespit edildi. Yangın nedeniyle çekiciye yüklü otomobilde de hasar oluştu. Çekici sahibi Muhammed Aygün, "Saat 24.00 sıralarında, Karacaören köyünde Sefa Kaya'a ait kaza yapan aracı çekiciye yükleyip, evime geldim. Sabah işe gitmek için çıktığımda aracımı yanmış ve üzerinde yüklü olan otomobilin de yangında zarar görmüş olduğunu gördüm" dedi. Çekici, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

