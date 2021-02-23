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İşe gitmek için evinden çıktı, silahlı saldırıya uğradı!

23.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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İşe gitmek için evinden çıktı, silahlı saldırıya uğradı!

İstanbul Beylikdüzü'nde işe gitmek için evinden çıkan genç adam, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bulunan kişiler olay yerinden hızla uzaklaşırken yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah 09:00 sıralarında Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samet U.(24) işe gitmek için evden çıktığı sırada, aralarında alacak-verecek davası bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından çok sayıda isabet alan Samet U. yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren iki şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Samet U.’yu hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Kovalamacanın ardından bir kişinin silahla yaralanıp yere düştüğü ardından gelen diğer kişinin yerdeki Samet U.’ya bir el daha ateş ettiği görülüyor.

İHA

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