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İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, iş yerine gitmeyen Tülin Beygirci (48), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Beygirci'nin cesedinde yapılan ilk incemelerde, 50'nin üzerine bıçak darbesine rastlandı.

İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış ölü bulundu

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, iş yerine gitmeyen Tülin Beygirci (48), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Beygirci'nin cesedinde yapılan ilk incemelerde, 50'nin üzerine bıçak darbesine rastlandı.
Olay, öğlen saatlerinde, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince mesai arkadaşları meraklanıp, kendisini aradı. Aramalara cevap vermeyen Beygirci'yi kontrol etmek için evine, servis şoförü gönderildi. Evine gelen servis şoförü, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan karar ile kapıyı kırdı. Eve giren polisler, Tülin Beygirci'nin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde, Beygirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde yaklaşık 50 bıçak darbesine rastlandı. İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri cinayet şüphelisini tespit etmek için soruşturma başlattı.

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İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış ölü bulunduİşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış ölü bulunduİşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış ölü bulunduİşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış ölü bulundu

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