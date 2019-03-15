HABER

İşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Bursa’da 2 gün işe gitmeyen ve arkadaşlarının telefonlarına bakmayan 41 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu.Olay Yıldırım’a bağlı Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi.

İşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü buldu

Bursa’da 2 gün işe gitmeyen ve arkadaşlarının telefonlarına bakmayan 41 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu.
Olay Yıldırım’a bağlı Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. 2 gün işe gitmeyen ve aramaların hiçbirine cevap vermeyen Sinem Gedik’in arkadaşları meraklanarak evine bakmak istedi. Kadının evine gelen arkadaşları dakikalarca kapıyı çaldı, fakat açan olmadı. Gedik’in arkadaşları bunun üzerine polise haber verdi. Söz konusu adrese gelen ekipler, pencereden içeri bakınca, Gedik’in yatağında yattığını gördü. Seslere tepki vermeyen Gedik’in evine kapıyı kırarak giren ekipler, kadının öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili polislere ifade veren kadının arkadaşı, “2 gündür hem işe gitmiyordu, hem de telefona cevap vermiyordu. Geri dönüş yapmayınca merak edip evine geldi. Önce kapısını ben çaldım, açmayınca polisi aradım. Polis geldikten sonra ben penceresini biraz itince pencere açıldı. İçeri baktığımız zaman yatağında olduğunu gördük. Sese cevap vermeyince kapıyı kırıp içeri girdik ve ekipler öldüğünü tespit etti. Ailesi var, ama evli değildi” dedi.
Savcının incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü buldu

İşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü buldu

İşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü buldu

İşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü buldu

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Kırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kameradaKırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kamerada
Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıKocaeli’de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.