İşe, okula giderken kullanılabilecek fonksiyonel ve ergonomik çanta modelleri

Çanta; okul, iş veya kurs gibi yerlerde kullandığımız ve en çok ihtiyaç duyduğumuz temel eşyalardan biri. Kullanım alanına göre farklı şekillerde tasarlanan pek çok çanta modeli bulunuyor. Rengi, duruşu veya şıklığının yanı sıra seçtiğiniz çantanın beden sağlığınıza destek veren yapıda olması da dikkat etmeniz gereken kriterler arasında yer alıyor. Ayrıca işlevsel özelliklerini de unutmamak gerekiyor. Şanslıyız ki tüm bu özellikleri barındıran çanta çeşitlerine internet üzerinden ulaşmak artık çok kolay!

1. HP Klasik Sırt Çantası ile eşyalarınız güvende...

Özenerek hazırladığınız çanta düzeniniz kısa bir süre sonra bozuluyor mu? Aslında çoğumuzun karşılaştığı en sık sorunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak HP Klasik Sırt Çantası ile bu sorunlar çözülüyor. Fonksiyonel bölmeleri ve dik yapısı sayesinde daha düzenli bir kullanım alanı oluşturuyor. Böylece içinde çok rahat bir şekilde cüzdan, kitap ve tablet gibi eşyaları birbirine karışmadan taşıyabileceksiniz. 15,6 inç büyüklüğünde dizüstü bilgisayarın sığabileceği dolgulu bir bölmesi bulunuyor. Dilerseniz fileli yan cebinde içeceklerinizi taşıyabilir, geniş ön cebinde ise küçük eşyalarınızı bulundurabilirsiniz. En dikkat çekici özelliğini söylemeden geçmeyelim. Suya dayanıklı malzemesi ile olumsuz hava koşullarında dahi eşyalarınızı güvenle taşımanızı sağlıyor.

Çantaya buradan ulaşabilirsiniz.

2. Borda ve siyah renk uyumu ile Classone Twin Color karşınızda!

Çanta seçiminde estetik görünüşe dikkat ediyorsanız Classone Twin Color, tam size göre olabilir. Bordo rengin hakim olduğu bu ürün, fermuar ve detay kısımlarına uygulanan siyah renk geçişi ile şık bir görünüm oluşturuyor. Şıklığının yanında bedeninizin rahatlığı düşünülerek ergonomik bir şekilde tasarlanmış. 3 farklı konumda taşınabiliyor: Sırtta, elde ve askı aparatı sayesinde bavul sapına geçirilerek... Çok fonksiyonel ön kısmı; kartvizit, telefon ve kalem gibi eşyaların yerleştirilebileceği bir alan sunuyor. Ana bölmede ise fileli cep bulunuyor. Bu kısımda da dilediğiniz bir şekilde düzen oluşturabilir, ayrıca 17 inçe kadar laptop taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda arka ve ön kısımda ulaşım kartlarınız için pratik bir cep bulunuyor.

Ürüne ulaşmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

3. Hayalinizdeki konforu arıyorsanız bakmadan geçmeyin...

Uzun boylu kişilerin, bedenlerine uygun çanta bulmaları biraz zor olabiliyor. Moleskine Çok Amaçlı Sırt Çantası, özellikle böyle bir sıkıntı yaşayanların imdadına yetişiyor. 40 x 32 x 12 cm boyutları ile oldukça uygun bir kullanım imkanı tanıyor. Üstelik dolgulu ve ayarlanabilir omuz askısı ile hayal ettiğiniz konforlu çanta olmaya aday. Sırt kısmı nefes alan Air-Mesh teknolojisiyle donatılmış. Tek bir bölmeye sahip Moleskine Klasik Çanta’da laptop dahil ihtiyacınız olan tüm eşyaları sığdırabilirsiniz. Ayrıca yerleştirdiğiniz ürünlere katlanır kilidini açmadan yan fermuardan da ulaşabilirsiniz.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Bange Çapraz Askılı Çanta ile hareket özgürlüğü...

Boyut olarak hantal ve ağır çantalar pratikte kullanışlı olmuyor. Bu nedenle işlevselliğin yanı sıra kolay taşınabilen modelleri tercih etmenizde fayda var. Hafif tasarımı ile göğüste taşıma imkanı bulunan Bange Çapraz Askılı Çanta daha rahat hareket etmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra pek çok farklı özellikle donatıldığını da hatırlatalım. Elektronik aletlerinizi şarj etmek için USB şarj portu, hırsızlığa karşı kilit sistemi ve kıymetli eşyalarınız için arka kısımda gizli cep bulunuyor. 9,7 inç boyutlarında tabletle birlikte kitap, cüzdan, su şişesi gibi farklı eşyalarınızı içine yerleştirebilirsiniz.

İncelemek için buraya göz atabilirsiniz.

5. Vintage sevenler için...

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Klasik dönemleri anımsatan çantaları seviyorsanız Old Cotton Postacı Çantası bir şansı hak ediyor. Mumlu kanvas kumaş üzerinde bulunan eskiye benzer çizgiler çantaya vintage bir hava katıyor. Aynı zamanda bu kumaş suya dayanıklı bir yapıya sahip. Ana bölmeleri ve ekstra cepleri ile fonksiyonellik yönünden başarılı olan bu çantayı işe giderken, okulda veya günlük olarak farklı amaçla kullanabilirsiniz. Hem manyetik çıtçıt hem de fermuarlı tasarımıyla eşyalarınızı çok daha güvenli bir şekilde taşıma imkanı veriyor. Ayrıca boyunuza göre ayarlanabilen omuz askısı bulunuyor.

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6. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar kullanım imkanı...

Satın aldığınız çantayı uzun yıllar kullanmak istiyorsanız, malzeme kalitesine dikkat etmelisiniz. Öyleyse UA Roland Çanta’nın kalitesiyle mutlaka tanışmalısınız. Storm teknolojisi ile donatılan bu ürün yüksek oranda su geçirmeyen bir yapıya sahip. Ayrıca aşınmaya dayanıklı kaplamalı alt paneli bulunuyor. 48 x 30 x 14 cm ölçülerinde oldukça hafif tasarımıyla ergonomik taşıma imkanı veriyor. İki büyük ana bölme, ön cep bölümü ve telefon, kalem gibi eşyaları yerleştirmek için küçük cepler var. 15 inçe kadar laptop gibi elektronik cihazları taşıyabilme kapasitesi ve çantanın iki yanında fileli şişe cebi bulunuyor.

UA Rolan Çanta’yı yakından incelemek için bu sayfaya bakabilirsiniz.

7. Case Club Sırt ve El Çantası her an yanınızda...

Yoğun bir iş temposuyla çalışan biriyseniz Case Clup Çanta; toplantılarda, seyahatlerde her an yanınızda bulundurabileceğiniz pratik ve şık modellerinden biri. İki farklı taşıma özelliği ile elde veya sırtta taşıyabilirsiniz. Ayrıca valize takma kolonu ile bavulunuza takılabiliyor. Ana bölme içinde yer alan cep kısımları ile çanta düzeninizi dilediğiniz gibi yapın. Bu sayede ulaşmak istediğiniz eşyalarınızı hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Laptop bölmesinde kullanılan 2 mm kalınlığındaki pet cihazlarınızı darbelere karşı korunur.

Fonksiyonel yapıya ve şık bir görünüme sahip olan bu çantaya sahip olmak için buraya tıklamanız yeterli.

8. Hem hesaplı hem de işlevsel olsun diyorsanız...

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Bütçenize uygun çanta seçimi için fiyat performans yönünden başarılı olan ürünlere göz atabilirsiniz. Cakard Çanta bu yönüyle beklentileri karşılıyor. Dayanıklı malzemeden üretilen çanta, sırt ve omuz bölgesine yerleştirilen süngeri sayesinde ergonomik bir kullanım imkanı sunuyor. 15,6 inç büyüklüğünde laptop taşıma bölmesi bulunuyor. Bu kısım ek olarak darbelere karşı süngerle desteklenmiş. Bu bölmenin yanında bir ana göz ve ön kısım da cepler bulunuyor. Çantanın iç tasarımında yer alan astar kumaşı ise su geçirmez özellik kazandırıyor.

Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan Cakard Çanta için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Kamuflaj kumaş tutkunlarını sevindiren çanta

Kamuflaj kumaş tutkunları için önerebileceğimiz çantalardan biri olan Destinesia Çanta, yeşil rengi ile karakteristik bir görünüm sergiliyor. Suni deriden üretilen bu çantayı ister elde ister sırtta isterseniz de çapraz olarak kullanabilirsiniz. Oldukça işlevsel bir ürün olan Destinesia Çanta 5 bölmeden oluşuyor. 3 fermuarlı bölme, 1 çıtçıtlı ön bölme ve iki adet de fermuarsız cep kısmı bulunuyor. 35 x 33 x 15 cm boyutlarında geniş bir hacme sahip.

Ayarlanabilir omuz askısı ile bedeninize kolayca uyum sağlayan Destinesia Çanta’ya bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

10. Minimal ve şık: Samsonite Omuz Çantası



Çanta tercihinizi minimal olandan yana kullanıyorsanız Samsonite Omuz Çantası bizce tam aradığınız ürün olabilir. Sade ve küçük boyutlarda tasarlanmasının yanında şık bir görünüme de sahip. Samsonite çanta 3 adet bölmeden oluşuyor. Ana bölmede ipad ve cüzdanınızı depolayabilme imkanı sunarken, önde bulunan iki küçük cep kısmında ise telefon veya hızlıca ulaşmak istediğiniz kartlarınızı yerleştirme imkanı sağlıyor. Omuzda taşıma imkanı bulunan Samsonite Çanta’yı boyunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Minimal yapısıyla birlikte ihtiyacınız olan genişliği de sağlayan bu şık çanta için buraya tıklayabilir, güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

