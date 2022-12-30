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İşe kendi tuvalet kağıtlarını getirdikleri söylenmişti! Çarpıcı iddia... Twitter, oranın kapısına kilit vuruyor

30.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, Elon Musk'ın liderliğinde finansal durumunu toparlamak için cesur adımlar attı. Atılan adımları kimileri yanlış bulup eleştirdi, kimileri de Musk'ı tebrik ederek "arkandayız" mesajı verdi. Ancak Twitter'ın bir ofisinin kapısına kilit vurduğu iddia edildi. İddia odur ki; temizlik ve güvenlik hizmetlerinin kesildiği bu yerdeki bazı çalışanlar işe kendi tuvalet kağıtlarını getirme yoluna gitmişti.

İşe kendi tuvalet kağıtlarını getirdikleri söylenmişti! Çarpıcı iddia... Twitter, oranın kapısına kilit vuruyor

Yaşanan Twitter gelişmelerine bir yenisi daha eklendi. Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu için bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Twitter, bir ofisinin kapısına kilit vuruyor. İddia odur ki; bazı durumlarda bu ofisin çalışanları işe kendi tuvalet kağıtlarını getirme yoluna gitmişti. İşte detaylar...

İDDİA: O OFİS KAPATILIYOR!

New York Post'un haberine göre; Twitter, Seattle ofisini kapatıyor ve çalışanlarına evden çalışmalarını söylüyor.

Konuya yakın kaynakların The New York Times'a verdiği demece göre, Twitter'ın kira ödemeyi bırakması nedeniyle Seattle'daki Century Square Tower'dan tahliye edilmesiyle karşı karşıya kaldığı sırada bu hareket geldi.

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Teknoloji haber sitesi Platformer'dan Zoë Schiffer, çalışanlara gönderilen bir e-postaya atıfta bulunarak Seattle ofisinde çalışanlara uzaktan çalışmalarının söylendiğini ve Twitter'ın artık yalnızca New York City ve San Francisco'da ofisleri olacağını iddia etti.

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"TUVALET KAĞIDI" İDDİASI

Times'ın haberinde yer alan iddiaya göre şirket, Seattle ofisindeki temizlik ve güvenlik hizmetlerini kesmiş ve bazı durumlarda çalışanlar ofise kendi tuvalet kağıtlarını getirme yoluna gitmişti.

tuvalet kağıdı

Seattle şubesindeki işçiler, Musk'ın Kasım ayındaki işten çıkarma kararlarından etkilenmişti.

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