İşe kendi tuvalet kağıtlarını getirdikleri söylenmişti! Çarpıcı iddia... Twitter, oranın kapısına kilit vuruyor

Yaşanan Twitter gelişmelerine bir yenisi daha eklendi. Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu için bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Twitter, bir ofisinin kapısına kilit vuruyor. İddia odur ki; bazı durumlarda bu ofisin çalışanları işe kendi tuvalet kağıtlarını getirme yoluna gitmişti. İşte detaylar...

New York Post'un haberine göre; Twitter, Seattle ofisini kapatıyor ve çalışanlarına evden çalışmalarını söylüyor.

Konuya yakın kaynakların The New York Times'a verdiği demece göre, Twitter'ın kira ödemeyi bırakması nedeniyle Seattle'daki Century Square Tower'dan tahliye edilmesiyle karşı karşıya kaldığı sırada bu hareket geldi.

Teknoloji haber sitesi Platformer'dan Zoë Schiffer, çalışanlara gönderilen bir e-postaya atıfta bulunarak Seattle ofisinde çalışanlara uzaktan çalışmalarının söylendiğini ve Twitter'ın artık yalnızca New York City ve San Francisco'da ofisleri olacağını iddia etti.

Twitter is closing its Seattle office and asking employees to work from home, per an email to staff. Looking more like the company is going to just have offices in SF and NY.