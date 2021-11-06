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  4. İşe yaramadığı yer yok! Yumurta kabuklarının hiç bilmediğiniz binbir faydası

İşe yaramadığı yer yok! Yumurta kabuklarının hiç bilmediğiniz binbir faydası

06.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhtemelen yumurtayı sürekli tüketiyorsunuz fakat eminiz ki, yumurta kabuklarının ne kadar yararlı olduğundan haberiniz yok! Kalsiyum ve karbonat açısından oldukça zengin olan yumurta kabuklarının ne kadar faydalı olduğunu öğrendiğinizde bu zamana kadar çöpe attığınıza üzülebilirsiniz. Merak etmeyin, günlük hayatınızda yumurta kabuklarını nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek üzeresiniz!

İşe yaramadığı yer yok! Yumurta kabuklarının hiç bilmediğiniz binbir faydası

Yumurta hem tek başına hem de çeşitli malzemeler eklenerek yenen, özellikle de kahvaltıların vazgeçilmez bir yiyeceği. Üstelik kek ve börek gibi yiyecekler için de olmazsa olmaz. Fakat bunlar sadece yiyeceklerde karşımıza çıkan seçenekler, oysa yumurta kabuğunun daha pek çok alternatif kullanım alanı var! Kırdıktan sonra doğrudan çöpe attığınız yumurta kabuklarının, aslında geniş ve yararlı kullanım alanı olan bir cevher olduğunu biliyor muydunuz? Bakalım yumurta kabuklarında saklı olan hazineler nelermiş?

ÖNCE KABUKLARI KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİN

Yumurta kabuklarını kullanıma hazır hale getirmek için bazı adımlar uygulamanız gerekiyor. Bu adımlar kabukları mikrop ve bakterilerden arındırarak hijyenik bir hale getirmek için oldukça önemli.

  • Kırılmış yumurta kabuklarını iç kalıntılarından ayırmak için önce güzelce yıkayın ve sonra bir tencere sirkeli suda 10 dakika boyunca kaynatın. Bu işlem kabuklar üzerindeki zararlı maddelerin yok olmasını sağlayacak.

  • Kaynattığınız ıslak kabukların kuruması da önemli bir adım. Bunun için kabukları kuruması için kuru bir havlunun üzerinde bir gün bekletebilirsiniz. Daha hızlı bir sonuç almak istiyorsanız ya da steril olup olmadıklarından hala şüphe ediyorsanız, kaynattığınız kabukları 100 dereceye ayarlanmış fırında 30 dakika kadar bekletebilirsiniz.

CİLDİNİZ İÇİN KULLANIN

  • Yıkayıp kuruttuğunuz yumurta kabuklarını bir rondo ya da havan yardımıyla toz haline getirin.

  • Zeytinyağı, kahve telvesi ya da maske yapmak için kullandığınız herhangi bir doğal ürün ile tozları karıştırarak harç elde edin ve yüzünüze uygulayın.

  • İçerisindeki mineraller sayesinde cildiniz temizlenecek ve parlayacak!

ÇAMAŞIR İÇİN BEYAZLATICI KİMYASALLARA SON

  • Toz haline getirdiğiniz yumurta kabuklarıyla beyaz çamaşırları yıkarken renk açıcı kimyasalları kullanmayı bırakabilirsiniz.

  • Toz kabukları deterjan ile karıştırarak çamaşırlarınızı doğal yolla beyazlatın.

  • Kabukları toz haline getirmekle uğraşmak istemiyorsanız daha iri şekilde bırakmak da etkili bir opsiyon.

  • Bu durumda parçaları ince bir beze sararak makineye çamaşırlarınızla beraber atıp yıkayabilirsiniz.

BİTKİLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

  • Yumurta kabuklarını küçük parçalar halinde toprakla karıştırarak bitkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

  • Üstelik bu işlem böcek ve sinekleri de bitkilerinizden uzak tutar.
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