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İşe yeni başlayan çırak, kuaförün kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

Antalya’da bir kuaförde işe yeni başlayan çırak, iş yerinin kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti. Kedi iç kanama şüphesiyle veterinerde 72 saatlik müşahede altına alınırken, güvenlik kameralarını izleyen kuaför adeta şok oldu.

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