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İşe yerleştirme kurasında eşinin ismini çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta geçici süreyle iş sahibi olacak hizmetli adaylarının belirlendiği kurada eşinin ismini çeken kişi şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı - Kurada ismi çıkan Elmas Karataş: - "Eşim bundan 3 yıl önce yine bir kura çekiminde ismimi çekmişti ve valilikte çalışmıştım. Eşimin ismimi çekeceğinden emindim, çok mutluyum"

Zonguldak'ta geçici süreyle iş sahibi olacak hizmetli adaylarının belirlendiği kurada eşinin ismini çeken kişi önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı.

Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) Programı kapsamında kent merkezindeki okullarda çalıştırılacak 204 geçici hizmetlinin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kura çekim töreni düzenlendi.

Toplam 2 bin 252 kişinin başvurduğu kura sonucunda geçici görev alacak 137 temizlik görevlisiyle 67 güvenlik görevlisi noter huzurunda sırayla belirlendi.

Daha sonra kuraya katılanlardan talep edenler, tek tek sahneye çıkarak kura çekimini kendileri gerçekleştirdi.

Kurada eşinin ismini çeken Eyüp Karataş, önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı.

Karataş'ın 3 yıl önceki kurada da eşi Elmas Karataş'ın ismini çektiği öğrenildi.

- "Eşimin şansına güvendim"

Elmas Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi tarafından çekilen kurada isminin çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Eşinin şansının kendisinden daha iyi olduğunu belirten Karataş, "Eşim bundan 3 yıl önce yine bir kura çekiminde ismimi çekmişti ve valilikte çalışmıştım. Bu sefer daha fazla umutluydum. Eşimin şansına güvendim. 2-3 gündür çok heyecanlıydım ve çıkacağımdan emindim. Çok şükür, içim içime sığmadı. Eşim kurayı çekmek istedi. Eşimin ismimi çekeceğinden emindim, çok mutluyum." diye konuştu.

Eyüp Karataş da eşinin isminin çıkmasından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Eşimin çıkacağını rüyamda görmüştüm. Dördüncü kurada eşimin isminin çıkacağını tahmin ettim." ifadelerini kullandı.

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eşinin ismini çekti Kura Çekimi Zonguldak

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