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İşe yerleştirme vaadiyle dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta bakanlıklarda ve üniversitede tanıdıkları olduğunu söyleyerek, işe yerleştirmeyi vaat ettiği çiftten 5 bin lira alan ve 25 bin lira daha isteyen Muhammet E.

İşe yerleştirme vaadiyle dolandırdı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta bakanlıklarda ve üniversitede tanıdıkları olduğunu söyleyerek, işe yerleştirmeyi vaat ettiği çiftten 5 bin lira alan ve 25 bin lira daha isteyen Muhammet E. (40), tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Olay, 2017 yılında meydana geldi. Cafer A., kardeşi aracılığıyla Muhammet E. ile tanıştı. Muhammet E., bakanlıklarda ve üniversite gibi kurumlarda üst düzey tanıdıkları olduğunu, eşini ve eşinin kız kardeşini işe sokabileceğini söyledi. Muhammet E., bunun için de 30 bin lira istedi. Muhammet E., paranın 5 bin lirasını peşin alarak kişilerin nüfus kayıt örnekleri, diploma gibi evrakını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Cafer A., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Muhammet E. hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya mağdur Cafer A. ve tutuksuz sanık Muhammet E. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Muhammet E., "Ben trafik kazası yaptım. Parayı bunlardan borç aldım. 2 bin 500 lira geri verdim. Ben 'İşe sokacağım' diye para almadım. Suçlamaları kabul etmedim. Geri kalan parayı da şu an vermek istiyorum" dedi.
'BAKANLIKTA TANIDIĞIM VAR, REKTÖR BENİM ADAMIM'
Cafer A. ise sanığın işe sokma bahanesiyle kendilerinden para topladığını iddia etti. Sanığın 'Bakanlıkta adamımız var. 10 kişiyi işe sokuyor' diyerek kendilerini kandırdığını anlatan Cafer A., şöyle dedi:
"Bana, 'Ben senin eşini imam hatip mezunu olduğu için Kuran kursu hocalığına sokayım' dedi. Bakanlıkta tanıdığı kişiyi sorduğumuzda 'Siz onunla kesinlikle görüşemezsiniz' diyordu. 'BEÜ rektörü benim adamım. Onla sizi tanıştıracağım' dedi. Üniversite mezunu baldızıma üniversitede sekreterlik işi bulacağını söyledi. Ben de inandım. Bunun karşılığında 5 bini peşin, 30 bin lira talepte bulundu. Ben de inanarak sanığa 5 bin verdim. Dediği gibi rektörle bizi tanıştırmadı. Daha sonra eşimin işinin olmadığını, başka birinin araya girdiğini ve eşinin rektörün sekreteri olacağını, baldızına da iki kat altta gelen gidenlerin ismini tutacağı bir iş ayarlayacağını söyledi. Daha sonra dolandırıldığımı anladım ve şikayetçi oldum."
Muhammet E., duruşma sırasında daha önce yarısını ödediği paranın kalan kısmını da dolandırdığı kişiye verdi. Duruşma, sanık Muhammet E.’nın eşinin dinlenmesi için ertelendi.

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