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  4. İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılıkta 4 tutuklama

İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılıkta 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Tokat’ta işe yerleştirme vaadiyle 63 kişiyi 900 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘üniversitede işe alacağız’ vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tokat’ta işe yerleştirme vaadiyle 63 kişiyi 900 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘üniversitede işe alacağız’ vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında R.B.’nin kendisini ’Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görevli doçent’ olarak tanıttığı ve ’Üniversite döner sermayesine para yatırmanız lazım’ diyerek değişik tarihlerde toplam 63 kişiden 900 bin lira aldığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğünde ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan R.B, H.N, İ.Ö. ve C.D. tutuklanırken, H.A ve M.A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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