İSEC 2019 başlıyor

Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu 6 Nisan Cumartesi Günü başlıyor. Sempozyuma dünya çapında üniversitelerden temsilciler ve Türk akademisyenler katılacak. Bu sene ilki gerçekleştirilecek Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu 6 Nisan 2019 Cumartesi Günü Başlıyor. Organizasyon yetkililerden yapılan açıklamaya göre sempozyumda dünyanın ileri eğitim teknolojileri ve eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları katılımcılara tanıtılacak. Türkiye’den ve dünyadan akademisyenlerin de katılacağı ISEC2019, Akademik Platform, Eğitim ve Değişim Derneği(E-Der) ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğinde organize ediliyor. Sempozyumda eğitim alanındaki tüm yeni yaklaşımlar ve Türk eğitim sistemini derinden etkileyecek değişim konuları ele alınacak. Alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alacak sempozyuma Penn Devlet Üniversitesi, Florida Devlet Üniversitesi, Lowa Üniversitesi, Plovdiv Üniversitesi, Maine Üniversitesi gibi dünya çapında üniversitelerden temsilciler ve Türk akademisyenler katılacak. Medipol Üniversitesi Kavacık güney yerleşkesinde Saat: 09.00’da başlayacak sempozyum 18.00’da sona erecek. Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çok sayıda ilçe Milli Eğitim Müdürü katılacak.

“Eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analizi gibi konular konuşulacak”

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, E-Der Başkanı Ali Kocadayı ve Sakarya Üniversitesi Akademik Platform Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar ev sahipliğinde düzenlenecek Sempozyumun ana amacı eğitimin tüm alanlarında yeni yaklaşımlar, eğitim ve öğretim uygulamalarında değişim ihtiyacı, eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analizi gibi konular olacak. E-Der Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hanifi Parlar yaptığı açıklamada, “Dünya çapında pek çok saygın üniversiteyi temsilen akademisyenlerin sunum yapacağı sempozyum, uluslararası düzeyde üniversiteler ve bilim adamları arasında güçlü bir işbirliği hedeflemektedir. Sempozyum, eğitim alanında çalışan tüm akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, kurumları, vakıfları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Kabul edilen bildiriler doi numarası ve ISSN numarası ile online olarak yayımlanacaktır. Ayrıca gönderilen tam metin bildiriler arasından seçilen çalışmalar hakem kontrolünden geçtikten sonra APJEC-Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi’nde yayımlanacaktır” ifadelerini kullandı.