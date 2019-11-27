HABER

İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

İSEDAK 35.

İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aile fotoğrafı öncesi tokalaşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, çekimde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 35. Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Toplantıya katılanlar arasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla dikkat çekti. Toplantıda yerini alan Atilla aile fotoğrafı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Ardından da toplu aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

PARTNERTaşı beni Sebastian!Taşı beni Sebastian!
İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldıİSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldı
İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldıİSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

Erdoğan'dan MÜSİAD zirvesinde açıklamalar

Erdoğan'dan tarım eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili yeni açıklama

CHP'den "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan' açıklaması

AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.