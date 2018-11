İşeme Okulu'yla 'idrar kaçırma' yüzde 90 önleniyor

"İŞEME OKULU DİPLOMASI"

İdrar kaçırma probleminin altında organik, psikolojik ya da nörolojik birtakım problemler olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çivilibal, İşeme Okulu hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de de işeme problemi olan çocuklara bazı davranış tedavileri yıllardır uygulanıyor. Biz burada farklı bir şeyler yapmaya çalıştık. İşeme problemi olan çocuklara birtakım testleri yaptıktan sonra anne baba ve çocuğa doğru işemeyi teorik olarak öğretiyoruz. Ardından da uygulamalı olarak çocuğumuz, idrar kontrolü sağlama ve işemeyi öğreniyor. Uygulama 6 hafta sürmekte ve bu 6 hafta sonrasında geçmişte çok yoğun ilaç kullanan çocukların artık ilaçları yavaş yavaş kestiğini görüyoruz. Okulda sürekli altına kaçıran çocukların zaman içinde tedavinin bitiminden sonra da kupkuru kaldıklarını gözlemliyoruz. Burası gerçekten bir okul ve bu çocuklara diploma da veriyoruz."

"HER 5 ÇOCUKTAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"

Okul çağındaki her 5 çocuktan birinde işeme probleminin yaşandığını anlatan Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Çocuk Ürolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Sılay ise, "Bunlar gündüz ve gece olarak ikiye ayrılıyor. Gündüz işeme problemi dediğimizde; sık idrara gitme, aniden idrara sıkışma, yetişemeden idrar kaçırma, kabızlık veya az idrara gitme ve idrar tutma şikayetlerinden söz ediyoruz ve bunu her 5 çocuktan birinde görmekteyiz. Bunun haricinde bir de gece yaşanan problemler var. Gece idrar kaçırma, alt ıslatma... Bu da 5 yaşındaki her 8 çocuktan birinde görülmekte ve ilerleyen yaşlara kadar sarkmaktadır. Burada en büyük problem,ailelerin, çocuklarının bu durumları ile ilgili nereye başvuracaklarını bilememesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.