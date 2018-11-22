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İşeme Okulu'yla 'idrar kaçırma' yüzde 90 önleniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

İDRAR kaçırma problemi yaşayan çocuklara yönelik eğitimlerin verildiği İşeme Okulu'nda tedaviler başladı.

İşeme Okulu'yla 'idrar kaçırma' yüzde 90 önleniyor

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- İDRAR kaçırma problemi yaşayan çocuklara yönelik eğitimlerin verildiği İşeme Okulu'nda tedaviler başladı. Pediatri ve Pediatrik Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, kuru kalma oranının işeme okuluyla yüzde 90'lara ulaştığını belirtti. Çocuk Ürolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Sılay ise anne babaları, çocuklarda işeme bozukluklarının belirtileri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Avrupa ve Amerika'da uzun yıllardır uygulanan 'İşeme Okulu', Türkiye'de Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri bünyesinde açıldı. 5 yaşın üzerinde işeme problemleri yaşayan çocuklara yönelik 6 hafta verilen eğitimle, tedavide başarı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor.

Alt ıslatma probleminin gece ve gündüz olarak 2'ye ayrıldığını anlatan Memorial Bahçelievler Hastanesi Pediatri ve Pediatrik Nefroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, "Sadece gece alt ıslatma problemi olan çocuklarda genetik yatkınlık söz konusu. Yapılan çalışmalar hem anne hem baba belli bir yaşa kadar idrar kaçırmışlarsa onların çocuklarında yüzde 80 oranında, ebeveynlerden bir tanesi idrar kaçırmışsa çocuklarında yüzde 40 oranında idrar kaçırma olduğunu görüyoruz. Gündüz işeme problemleri ise çoğunlukla altta yatan hastalıklara bağlı. Özellikle de idrar kesesinin düzenli çalışmaması, iyi bir kontrolünün olmaması, gündüz işeme problemlerine yol açabilmektedir" dedi.

"İŞEME OKULU DİPLOMASI"

İdrar kaçırma probleminin altında organik, psikolojik ya da nörolojik birtakım problemler olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çivilibal, İşeme Okulu hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de de işeme problemi olan çocuklara bazı davranış tedavileri yıllardır uygulanıyor. Biz burada farklı bir şeyler yapmaya çalıştık. İşeme problemi olan çocuklara birtakım testleri yaptıktan sonra anne baba ve çocuğa doğru işemeyi teorik olarak öğretiyoruz. Ardından da uygulamalı olarak çocuğumuz, idrar kontrolü sağlama ve işemeyi öğreniyor. Uygulama 6 hafta sürmekte ve bu 6 hafta sonrasında geçmişte çok yoğun ilaç kullanan çocukların artık ilaçları yavaş yavaş kestiğini görüyoruz. Okulda sürekli altına kaçıran çocukların zaman içinde tedavinin bitiminden sonra da kupkuru kaldıklarını gözlemliyoruz. Burası gerçekten bir okul ve bu çocuklara diploma da veriyoruz."

"HER 5 ÇOCUKTAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"

Okul çağındaki her 5 çocuktan birinde işeme probleminin yaşandığını anlatan Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Çocuk Ürolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Sılay ise, "Bunlar gündüz ve gece olarak ikiye ayrılıyor. Gündüz işeme problemi dediğimizde; sık idrara gitme, aniden idrara sıkışma, yetişemeden idrar kaçırma, kabızlık veya az idrara gitme ve idrar tutma şikayetlerinden söz ediyoruz ve bunu her 5 çocuktan birinde görmekteyiz. Bunun haricinde bir de gece yaşanan problemler var. Gece idrar kaçırma, alt ıslatma... Bu da 5 yaşındaki her 8 çocuktan birinde görülmekte ve ilerleyen yaşlara kadar sarkmaktadır. Burada en büyük problem,ailelerin, çocuklarının bu durumları ile ilgili nereye başvuracaklarını bilememesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

"ASİTLİ İÇECEKLER TÜKETİLMEMELİ"

Alt ıslatma sorununun, kız ve erkek çocuklarda benzer oranlarda görüldüğünü anlatan Doç. Dr. Sılay, "İşeme sorunu, her iki cinsiyette de benzer oranlarda görülüyor. İkisi arasında büyük bir fark bulunmuyor. Fakat anatomik yapı farklı olduğundan bazen tedavi yaklaşımlarımız da cinsiyete göre değişebiliyor. Çocuklar ve ailelerine çeşitli öneriler sunuyoruz. Örneğin, çocukların beslenme şekillerinin düzenlenmesi gerekiyor. Bunun yanında su tüketimlerini de önemsiyoruz. Gündüz iki saatte bir bu çocukların tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerini istiyoruz. Asitli gıdalar ve içeceklerin çok fazla tüketilmemesi gerekiyor. Mesaneyi kasan özellikteki bu içecekler idrar yapma alışkanlıklarını da olumsuz etkiliyor. Çocukların tuvalete oturuş şekilleri de çok önemli. Genellikle nasıl oturmaları gerektiğini aileler de bilmiyor. Eğer bir klozet varsa tuvalete oturduktan sonra çocuğun ayaklarının altında bir basamak olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İşeme Okulu'nun dünyada yaygın olduğunu ifade eden Doç. Dr. Selçuk Sılay, "İşeme problemi olan çocuklara biz burada işemenin nasıl olması gerektiğini ve pelvik tabanı kaslarını nasıl kasıp gevşeteceklerini öğretiyoruz. Çocuk ürolojisi, nefrolojisi, fizik tedavi ve bir pedagog eşliğinde bu sorunları haftada bir, birer saatlik seanslarla çözümlüyoruz. İşeme okulunda başarı oranımız yüzde 90'larda" dedi.

İşeme Okulu'yla 'idrar kaçırma' yüzde 90 önleniyor

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