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ISESCO Kudüs'ü "2019 İslam Kültür Başkenti" seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 06:06 | Son Güncelleme

ISESCO Kudüs'ü "2019 İslam Kültür Başkenti" seçti

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Abdülaziz bin Osman Tuveycri, Kudüs'ün "2019 İslam Kültür Başkenti" olmasına karar verildiğini duyurdu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta, ISESCO 2019 İslam Dünyası Miras Yılı Deklarasyonu ile ilgili basın toplantısında konuşan Tuveycri, organizasyonun, Kudüs'teki kültürel mirasın korunmasına yönelik İslami ve uluslararası desteğin artırılması için kapsamlı bir program başlattığını söyledi.

Tuveycri, ISESCO tarafından Arap dünyası bazında Kudüs'ün 2019 İslam Kültür Başkenti ve İslam Kültürü Daimi Başkenti olmasına karar verildiğini ifade etti.

Ayrıca Tuveycri, organizasyona üye ülkelerdeki ilgili makamları, genel olarak mirasın özelde de çekişmeli bölgelerdeki mirasın korunması konusunda bilinç düzeyini artırmak için projeler ve kültürel programlar düzenleyerek bu girişimi desteklemeye çağırdı.

Tuveycri, 2019 İslam kültür başkentlerinin Kudüs'le kardeş şehir ilan edilmesi ve bu ülkelerden her birinde kültür başkenti programları çerçevesinde bir haftanın Kudüs'e tahsis edilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas ISESCO

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