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ISESCO'dan 15 Mart "İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilsin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

ISESCO'dan 15 Mart "İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilsin" çağrısı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırılarının meydana geldiği 15 Mart'ın "Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmesini istedi.

ISESCO Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveyciri, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde Müslümanlara karşı artan aşırılık ve nefret söylemi konusunda uyarıda bulundu.

İslam dünyası dışındaki ülkelerde Müslüman vatandaşların hakları ve güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten Tuveyciri, hükümetlerle bölgesel ve uluslararası kuruluşlara dünya barışını ve güvenliğini tehdit eden bu tehlikeli olguyla yüzleşme çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulundu.

- BM'ye çağrı

Tuveyciri, Birleşmiş Milletler'e de Yeni Zelanda'daki iki caminin terör saldırılarına hedef olduğu 15 Mart'ı "Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan etmesi çağrısı yaptı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında on dakika arayla düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Dünya İslamofobi İle Mücadele Günü ISESCO Yeni Zelanda

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