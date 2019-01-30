HABER

"İsfahan'a 30 ton sarı kek gönderilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 30 ton sarı kekin bugün Erdekan tesisinden İsfahan'a gönderileceğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 30 ton sarı kekin bugün Erdekan tesisinden İsfahan tesislerine gönderileceğini duyurdu.

Erdekan'da basın mensuplarına konuşan Salihi, "Bugün İsfahan'a 30 ton sarı kekin gönderilmesine şahit olacağız." dedi.

Nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan sarı kekin üretildiği Erdekan tesisiyle ilgili bilgi veren Salihi, tesisin 1993 yılında hizmete girdiğini fakat 4-5 yıl önce yapımının tamamlandığını belirtti.

Ayrıca Salihi, Yezd eyaletinin stratejik öneme sahip uranyum yönünden son derece zengin bir yer olduğunu kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi'nin açıklamasından sonra İran medyasında söz konusu nükleer maddenin intikali görüntüleri paylaşıldı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasıyla tekrar ekonomik yaptırımları uygulama kararı alması üzerine Tahran yönetimi nükleer anlaşmayı ihlal etmeksizin bu alandaki faaliyetlerine başlayacağını duyurmuştu.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Düzce’de marketlerde fiyat farkı denetimleri başladıDüzce’de marketlerde fiyat farkı denetimleri başladı
5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest- 2019 için Uludağ'a akın etti - Yeniden5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest- 2019 için Uludağ'a akın etti - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 ton sarı kek Erdekan tesisi İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi İsfahan

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.