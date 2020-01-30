İsfanbul Tema Park EMITT’te

İSTANBUL, (DHA) - Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) bu yıl 24’üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, “Her sene olduğu gibi bu yıl da Emitt’te yerimizi alıyoruz” dedi.

Eğlence sektöründe gerçekleştirdikleri yeniliklerle ilgili olarak konuşan İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, “Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT, her yıl turizme yön verenleri ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen ziyaretçileri ağırlayarak, sektörün büyümesine ve gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor. Biz de Gürsoy Grup çatısı altında yer alan Türkiye’nin ilk tema parkı İsfanbul Tema Park olarak, her sene olduğu gibi bu yıl da Emitt’te yerimizi alıyoruz. İstanbul’un eğlence turizmine katkı sağlayan bir marka olarak, turizmin kalbinin attığı bu önemli etkinlikte ziyaretçilerimizi ağırlayacağız” diye konuştu.

"2020 HEDEFİMİZ 1 MİLYON YABANCI TURİST"