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İSG çalışanlarına "Sıfır atık mavi dönüşümü" eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

İSG çalışanlarına "Sıfır atık mavi dönüşümü" eğitimi verildi

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına "Sıfır atık mavi dönüşümü" eğitimi verildi.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile İSG iş birliğiyle düzenlenen eğitime 500 kişi katıldı.

İSG Kalite ve Güvence Müdürü Şebnem Başsaka, yaptığı açıklamada, amaçlarının sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılının temmuz ayında yayımlandığını anımsatan Başsaka, "Bizler de havalimanları olarak bu yönetmelik kapsamında sıfır atık belgesini 2020 sonuna kadar almak ve tamamlamak, üzerimize düşen yükümlülükleri tamamlamak zorundayız. Bizim için itici bir güç oldu. Biz Sabiha Gökçen Havalimanı olarak kuruluşumuzdan itibaren atık yönetimini sistematik bir şekilde yönetiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Başsaka, öncelikli hedeflerinin tüm havalimanı çalışanlarına bu farkındalığı kazandırmak, daha sonra da yolculara ve yolcu yakınlarına ulaşmak olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, TURMEPA'nın Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sualtı Atık Sergisi'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılacağını dile getiren Başsaka, "Sergi sayesinde milyonlarca havalimanı yolcusunun denizler konusunda farkındalığının artırılması sağlanacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"Sıfır Atık Eğitimi" Deniz Temiz Derneği / TURMEPA isg

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