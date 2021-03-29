İSG geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 İSG geç başvuru ücreti

"2021 yılında sınav ücreti 290,00 TL olacaktır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

2021-İSG/1 (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı) Sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek. Başvurular 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuramayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 3 Haziran 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı’na girecek olan adaylar başvuru tarihinde; başvurularını zamanında tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 8 Nisan 2021 tarihinde başvurularını “isgkatip” üzerinden yapabilecekler. Adaylar, geç başvuru yaparlarsa ödeme miktarlarında değişiklik olacak ve sınav ücretini aynı gün yatırmaları gerekecek.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 435,00 TL olarak yatıracaklardır. Geç

başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde

yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz."

İSG SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı için yapılan duyuruda, “E-devlet’e geçiş sebebiyle 2021-İSG/1 sınav başvuruları “İSGKATİP” üzerinden alınacaktır. Adaylar, e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak İSG-KATİP’te “sorgulama & başvuru” sekmesinden giriş yapıp, “sınav başvurusu” kısmından başvurularını elektronik ortamda tamamlayacaktır. Başvurunun takibi yine aynı ekrandan yapılacak olup bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur.” ifadelerine yer verildi.

Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyurusu” ise daha sonra İSGKATİP sitesinden ilan edilecektir.

“İSG-KATİP Sistemini kullanabilmeniz için, e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girişler sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.”

