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İSG geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 İSG geç başvuru ücreti

29.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı (İSG), ÖSYM tarafından düzenleniyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı (İSG) bu yıl iki defa yapılacak. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayınladığı takvime göre bu yıl sınavlar Mayıs ve Aralık ayında gerçekleştirilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı başvuruları ise 24 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM, İSG geç başvuru tarihi olarak ise 8 Nisan 2021 tarihini belirledi.

İSG geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 İSG geç başvuru ücreti

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı’na girecek olan adaylar başvuru tarihinde; başvurularını zamanında tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 8 Nisan 2021 tarihinde başvurularını “isgkatip” üzerinden yapabilecekler. Adaylar, geç başvuru yaparlarsa ödeme miktarlarında değişiklik olacak ve sınav ücretini aynı gün yatırmaları gerekecek.

İSG GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2021-İSG/1 (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı) Sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek. Başvurular 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuramayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 3 Haziran 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.

İSG GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

ÖSYM'nin İSG sınavı kılavuzunda yer alan bilgiye göre:

"2021 yılında
sınav ücreti 290,00 TL olacaktır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM
cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere
yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan
"ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 435,00 TL olarak yatıracaklardır. Geç
başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde
yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz."

İSG SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı için yapılan duyuruda, “E-devlet’e geçiş sebebiyle 2021-İSG/1 sınav başvuruları “İSGKATİP” üzerinden alınacaktır. Adaylar, e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak İSG-KATİP’te “sorgulama & başvuru” sekmesinden giriş yapıp, “sınav başvurusu” kısmından başvurularını elektronik ortamda tamamlayacaktır. Başvurunun takibi yine aynı ekrandan yapılacak olup bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur.” ifadelerine yer verildi.

Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyurusu” ise daha sonra İSGKATİP sitesinden ilan edilecektir.

“İSG-KATİP Sistemini kullanabilmeniz için, e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girişler sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.”

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