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İSG sınav başvuruları başladı mı? İş sağlığı ve güvenliği sınavına başvuru tarihleri açıklandı

09.03.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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İSG sınav başvuruları başladı mı? İş sağlığı ve güvenliği sınavına başvuru tarihleri açıklandı

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavları her sene belirli dönem aralıklarıyla ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre düzenleniyor. İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarında, adaylar yeterli puanı almayı başarırlarsa uzmanlık sertifikası almaya hak kazanarak İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabiliyorlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı, son dönemlerde en çok tercih edilen ve popüleritesi yükselen meslekler arasında geliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanmak için belirli eğitimlerin tamamlanması ve eğitimlerin sonucunda ÖSYM tarafından düzenlenen İSG sınavına girerek uzmanlık sertifikası için yeterli puanın alınması gerekiyor.

İSG SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları artık neredeyse bütün sektörlerde zorunlu olarak hizmet veriyorlar. İSG uzmanı olabilmek için ise artık sertifika almak gerekiyor.

Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Sivas, Samsun, Trabzon ve Van merkezlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı sonucunda yeterli puanı alanlar yetkinlik sertifikasını almaya hak kazanıyor.

2021 - İSG/1 Sınavı, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Bu sınava girebilmek için 24 Mart - 31 Mart 2021 tarihleri arasında sınav başvurusunun tamamlanması gerekiyor. 2021 - İSG/1 sınavının geç başvuru tarihi ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi.

2021 - İSG/2 Sınavı ise 12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihleri ise 22 Ekim - 1 Kasım 2021. 2021 - İSG/2 sınavı için geç başvuru tarihi ise 11 Kasım 2021 olarak belirlendi.

İSG sınav başvuruları başladı mı?

İSG SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları belirlenen tarihler aralığında online ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

İSG SINAVI NASIL OLACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı içerisinde 3 farklı İSG Uzmanlığı sertifikası için sınav yapılacak. Adaylar yetkin oldukları seviyenin sınavına girecekler. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı'nda verilecek sertifikalar " C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı" olarak belirlendi.

İş Güvenliği Uzmanlığı Testleri sınav konularının yüzdelikleri; % 5 Hukuk, % 15 Genel İSG Konuları, % 30 Mevzuat, % 10 Sağlık ve % 40 Teknik olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İSG İş Sağlığı Ve Güvenliği
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