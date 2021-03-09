İSG sınav başvuruları başladı mı? İş sağlığı ve güvenliği sınavına başvuru tarihleri açıklandı

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı, son dönemlerde en çok tercih edilen ve popüleritesi yükselen meslekler arasında geliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanmak için belirli eğitimlerin tamamlanması ve eğitimlerin sonucunda ÖSYM tarafından düzenlenen İSG sınavına girerek uzmanlık sertifikası için yeterli puanın alınması gerekiyor.

İSG SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları artık neredeyse bütün sektörlerde zorunlu olarak hizmet veriyorlar. İSG uzmanı olabilmek için ise artık sertifika almak gerekiyor.

Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Sivas, Samsun, Trabzon ve Van merkezlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı sonucunda yeterli puanı alanlar yetkinlik sertifikasını almaya hak kazanıyor.

2021 - İSG/1 Sınavı, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Bu sınava girebilmek için 24 Mart - 31 Mart 2021 tarihleri arasında sınav başvurusunun tamamlanması gerekiyor. 2021 - İSG/1 sınavının geç başvuru tarihi ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi.