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İSG sınav giriş belgeleri erişime açıldı | İSG sınavı ne zaman? İşte İSG sınav giriş belgeleri sorgulama sayfası

20.05.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı’nın (İSG) sınav giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu. İSG sınavına girmek isteyen adayların yer bilgisini gösteren sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

İSG sınav giriş belgeleri erişime açıldı | İSG sınavı ne zaman? İşte İSG sınav giriş belgeleri sorgulama sayfası

İSG sınavı için sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından ise adaylar İSG sınav tarihini de araştırmaya başladı. ÖSYM’den yapılan açıklama ile beraber İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı için tarih de belli oldu.

İSG SINAVI 2021 NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde saat 10:00’da uygulanacak.

30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-İSG/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

İSG SINAVI TEMEL KURALLAR KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

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