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İSG sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.04.2020 21:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında İSG ne zamana ertelendi? Peki İSG ne zaman? İşte ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre İSG’nin yeni tarihi...

İSG sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

İSG sınavına hazırlanan adaylar için bir süre daha çalışma fırsatı doğdu. Hele de evde kalınması gerektiği düşünülürse... Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek İş Güvenliği Sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden İSG ileri bir tarihe ertelendi. Peki İSG ne zaman ve İSG sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

İSG NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 İSG /1 sınavı 29 Ağustos Pazar günü yapılacak.

İSG SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ÇIKACACAK, SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İş Güvenliği Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

İSG SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

2019 İSG 2. Dönem Sınavında adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak ve her testte 50 soru yer alacak. Sınav 75 dakika sürecek.

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