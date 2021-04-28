Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs’a kadar tam kapanma olacağını açıkladı. Adaylar yeni genelge sonrası 9 Mayıs’ta yapılacak olan “İSG sınavı iptal mi?” sorusunu araştırmaya başladı. İSG sınavı ne zaman, İSG sınavı ertelendi mi soruları merak edilip sorgulanıyor. Peki İSG sınavı ne zaman?
Yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Mayıs’a kadar ara verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Bu kapsamda normal şartlarda 9 Mayıs’ta yapılması planlanan İSG sınavı da iptal edilmesi bekleniyordu. Fakat genelgede yer alan "ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan kişiler kısıtlamadan muaf" maddesi sebebiyle iptal olan sınavların ÖSYM sınavlarını kapsamayacağı kesinleşti. Konu ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama da bugün yapıldı.
ÖSYM yapılan açıklamada;
"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.
İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır." ifadelerine yer verdi.
Bu kapsamda kısıtlama süresinde ALES yapıldığı için İSG'nin de yapılacağı düşünülüyor.
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