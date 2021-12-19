İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleşen İSG 2. Dönem sınavının sorasında sonuçları merak konusu oldu. Sonuçların nereden öğrenileceği araştırılıyor. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu sene son defa gerçekleşen İSG sınavına katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihini öğrenmek istiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (İSG) soru ve cevapları kısa süre içerisinde paylaşıldı. Sınav sürecinin sona ermesinden sonra gözler, ÖSYM tarafından yapılacak İSG sonuç duyurusuna çevrilmişti.

ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak.

İSG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.



