İSG sonuçları sorgulama sayfası! İşte 2021-İSG/1 sınavı cevap kâğıtları...

Sınav, 30 Mayıs 2021 Pazar gerçekleşmişti. Binlerce aday sınava girmişti ve sınavın ardından sonuçları bekleyiş dönemi başlamıştı. Sonuçlar beklentilerin de öncesinde belli oldu. ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021'de belli olacağı bildirilmişti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları elektronik ortamdan görüntülenebilir.

ÖSYM tarafından resmi internet site ve Twitter üzerinden yapılan duyuruda İSG sonuçlarının açıklandığı bilgisi yer aldı. Söz konusu duyuru, "2021-İSG/1 Sınav Sonuçları Açıklandı" başlığı ile yapıldı. Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden işlemlerini gerçekleştirecek. Linke tıkladıktan sonra talep edilen bilgiler yazılarak sonuç sayfasına ulaşılabilecek.

Heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, İş Sağlığı Güvenliği ( İSG ) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bunun ardından sınav sonuçlarının nasıl görüntüleneceği merak konusu oldu. İSG sonuçları sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2021-İSG/1 sınavı cevap kâğıtları...

İŞTE 2021-İSG/1 SINAVI CEVAP KAĞITLARI

ÖSYM'nin sınava ilişkin yaptığı ikinci duyuruda ise 2021-İSG/1 sınavı cevap kağıtlarının erişime açıldığı bilgisi yer aldı. "2021-İSG/1 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı" başlığı ile yapılan duyuruda öğrencilerin, kağıtları nasıl görebileceğine dair detay verildi.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ sitesine T.C kimlik no ve şifreleri ile girecek. Bunun ardından “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçecek ve böylece optik kağıt, sınav esnasında optik kağıda yapılan işaretleme görünür hale gelecek. Öte yandan adayın seçtiği yanıt ve sorunun doğru cevapları da görünür olacak.



