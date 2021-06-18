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İSG sonuçları sorgulama sayfası! İşte 2021-İSG/1 sınavı cevap kâğıtları...

18.06.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavının gerçekleşmesinin ardından gözler sonuçlara ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Söz konusu açıklama bugün ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı duyuruda İSG sonuçlarının açıklandığı ve öğrenci sınav kağıdı, cevap anahtarının erişime açıldığı bildirildi. Peki öğrenciler sınav sonucunu nasıl ve nereden görüntüleyecek? İşte 2021-İSG/1 sınavı cevap kâğıtları ve İSG sonuçları sorgulama sayfası...

İSG sonuçları sorgulama sayfası! İşte 2021-İSG/1 sınavı cevap kâğıtları...

Heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, İş Sağlığı Güvenliği (İSG) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bunun ardından sınav sonuçlarının nasıl görüntüleneceği merak konusu oldu. İSG sonuçları sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2021-İSG/1 sınavı cevap kâğıtları...

İSG SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM tarafından resmi internet site ve Twitter üzerinden yapılan duyuruda İSG sonuçlarının açıklandığı bilgisi yer aldı. Söz konusu duyuru, "2021-İSG/1 Sınav Sonuçları Açıklandı" başlığı ile yapıldı. Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden işlemlerini gerçekleştirecek. Linke tıkladıktan sonra talep edilen bilgiler yazılarak sonuç sayfasına ulaşılabilecek.

Sınav, 30 Mayıs 2021 Pazar gerçekleşmişti. Binlerce aday sınava girmişti ve sınavın ardından sonuçları bekleyiş dönemi başlamıştı. Sonuçlar beklentilerin de öncesinde belli oldu. ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021'de belli olacağı bildirilmişti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları elektronik ortamdan görüntülenebilir.

İSG sonuçları sorgulama sayfası! İşte 2021-İSG/1 sınavı cevap kâğıtları...

İŞTE 2021-İSG/1 SINAVI CEVAP KAĞITLARI

ÖSYM'nin sınava ilişkin yaptığı ikinci duyuruda ise 2021-İSG/1 sınavı cevap kağıtlarının erişime açıldığı bilgisi yer aldı. "2021-İSG/1 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı" başlığı ile yapılan duyuruda öğrencilerin, kağıtları nasıl görebileceğine dair detay verildi.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ sitesine T.C kimlik no ve şifreleri ile girecek. Bunun ardından “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçecek ve böylece optik kağıt, sınav esnasında optik kağıda yapılan işaretleme görünür hale gelecek. Öte yandan adayın seçtiği yanıt ve sorunun doğru cevapları da görünür olacak.


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Anahtar Kelimeler:
sınav İSG
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