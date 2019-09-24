HABER

İşgal ettikleri Hazine arazilerini bir de satışa çıkarmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in en fazla ormanlık alana sahip ilçelerinden Buca'da, Hazine arazilerine yönelik işgaller bitmek bilmiyor.

İşgal ettikleri Hazine arazilerini bir de satışa çıkarmışlar

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in en fazla ormanlık alana sahip ilçelerinden Buca'da, Hazine arazilerine yönelik işgaller bitmek bilmiyor. İşgalcilerin, çevresini tel örgülerle kapatarak kullandığı alanı satışa çıkardığı görüldü.
İzmir'in akciğerleri konumundaki Buca ormanlarında yaşanan işgale karşı çalışmalar sürüyor. Buca Belediyesi, bugün de Kırıklar'da 50 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, içerisinde villa ve çiftlik evinin de olduğu 13 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Havadan ve karadan görüntülerle tespit edilen kaçak yapıların yıkımı sırasında, bir yapıdaki 'satılık' ilanı bulunması dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden ve söz konusu ormanlık arazideki 2 bin 800 metrekarelik alanı çitlerle çeviren şahsın, buranın 400 bin TL karşılığında satışını yapacağını ifade etti. Vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Suça ortak olmayın" çağrısında bulundu.
İşgal edilen alanlarda yıkım yapıldıktan sonra bölgelerin kısa sürede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden ağaçlandırılacağını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yeşil alanlarımıza karşı fırsatçılar tarafından gerçekleştirilen talanı engellemek için seferberliğimiz devam edecek. Sadece ormanlık alanlarımızda değil, Bucamızın her yerindeki yeşil alanlarımızı koruyarak daha da arttıracağız. Bu mücadele, hepimizin mücadelesidir. İmar affından yararlanmak isteyen fırsatçılar maalesef hemşehrilerimizin hakkı olan ormanları işgal ederek yine hemşehrilerimize satıyor. Hiç kimse bu suça ortak olmasın. Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın, suça ortak olmayın" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İşgal ettikleri Hazine arazilerini bir de satışa çıkarmışlarİşgal ettikleri Hazine arazilerini bir de satışa çıkarmışlarİşgal ettikleri Hazine arazilerini bir de satışa çıkarmışlarİşgal ettikleri Hazine arazilerini bir de satışa çıkarmışlar

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
GÜNCELLEME - İzmir'de uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Yangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkilediYangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Son dakika! F-16'lar ikinci kez Suriye'de uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehidi binler uğurlardı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.