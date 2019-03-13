"İşgalci eylemleri engelleyecek yaptırımlar uygulamalı"

İSTANBUL (AA) - Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, Mescid-i Aksa'ya giden yolları ve caminin kapılarını kapatması karşısında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Yenihayat, yaptığı açıklamada, İsrail son yüzyılda Filistin topraklarında haksız, hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına pervasızca devam ettiğini bildirdi.

İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı eylemlere değinen Yenihayat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan uygulamalarla İsrail işgal devleti insanların özgürce ibadet etme haklarını nasıl hiçe saydığını ve kutsal mekanlara ne kadar saygısız olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. İsrail, Kudüs'te gerilimi tırmandıracak provokatif eylemlerine devam ederek Kudüs halkını tahrik etmektedir. Baskı ve şiddet uygulayarak bölgede tek hakim gücün kendileri olduğunu ve istedikleri zaman her türlü engellemeyi yapabileceklerini göstermek istemektedirler. İşgal güçleri takındığı saldırgan ve hukuk tanımaz tavrıyla bölgedeki tansiyonu sürekli arttırmaktadır. Bu topraklarda barış ve huzurun olması için İsrail zulmünün engellenmesi ve işgalin bir an önce sonlandırılması gerekmektedir."