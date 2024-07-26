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  4. İşgalci İsrail güçlerinin hedefi bu kez TRT ekibiydi

İşgalci İsrail güçlerinin hedefi bu kez TRT ekibiydi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.07.2024 17:00
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İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da görevini yerine getiren TRT Haber saldırdı. Saldırıda, TRT kameramanı yaralanırken, İsrail güçleri Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyarak telefondaki görüntüleri sildi.

İşgalci İsrail güçlerinin hedefi bu kez TRT ekibiydi

Görevini işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yerine getiren TRT Haber ekibi, cuma namazı öncesi, İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.
İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedefleyerek darp etti Saldırıda TRT kameramanı yaralandı.

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Görüntülerin kaydeden Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyarak telefondaki görüntüleri sildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail trt
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