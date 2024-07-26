İşgalci İsrail güçlerinin hedefi bu kez TRT ekibiydi

Görevini işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yerine getiren TRT Haber ekibi, cuma namazı öncesi, İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.
İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedefleyerek darp etti Saldırıda TRT kameramanı yaralandı.
Görüntülerin kaydeden Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyarak telefondaki görüntüleri sildi.
Hamilerinin alkışlarından cesaret alan İsrail, bir kez daha Mescid-i Aksâ'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlileri ve TRT Haber ekibimizi hedef aldı.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) July 26, 2024
TRT olarak, işgalci İsrail'in tüm insani değerleri ayaklar altına alan hukuksuzluklarını duyurmaktan asla geri durmayacağız. https://t.co/A4tnD8gyYM