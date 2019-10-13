"İşgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Suriye'yi işgal eden PKK'dır ve bu işgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir. Alçaktır, korkaktır, haindir ve bildiğin terör örgütüdür." dedi.

Akçakale ilçesine gelen Feyzioğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'ye ve dünyaya Türk ordusunun arkasında dimdik durduklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Teröristlerin, Cenevre Sözleşmelerini, Uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak basın mensuplarının üzerinize keskin nişancılarla ateş ettiğini belirten Feyzioğlu, buna rağmen basın mensuplarının görevden kaçmadıklarını ve dünyaya bunu anlatmak için çırpındıklarını ifade etti.

Dünyanın ise bunu görmediğine dikkati çeken Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Dünyada şu anda PKK, FETÖ, DHKP/C'nin ortak kara propaganda mekanizması çalışıyor. Bizimle hiç ilgisi olmayan fotoğrafları, görüntüleri fabrika edip, üretip, 'Türkler şuraya saldırdı, Türkler şöyle yaptı' diye bir kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETÖ ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Bir daha tekrarlıyorum, Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivilleri zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu Sur'da da yaşadık, Cizre'de de yaşadık. O çukurlarda yaşadık. Biz orada onları çukurlarına gömdük, burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."