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"İşgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:35 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Suriye'yi işgal eden PKK'dır ve bu işgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir. Alçaktır, korkaktır, haindir ve bildiğin terör örgütüdür. Artık şaşırmadığımız, bize müttefik diyenler tarafından 60 bin tır silah ve mühimmatla da teçhiz edilmiştir. Ama sonunda karşımızdaki teröristtir. Türk ordusu dümdüz edecektir. Kazdıkları çukurlara gömeceğiz emin olunuz" - "Eğer sivillerin arasına karışıp, özellikle o sivilleri etraflarına çevirip oradan size saldırıda bulunuyorlarsa, saldırılan tarafın kendisini savunması, vatandaşlarını ve topraklarını savunması için yaptığı karşı saldırıda sivillerin zarar görmesini uluslararası hukuk kabul ediyor. Maalesef diyor ama kabul ediyor. Bu uluslararası hukukun verdiği bir yetki olmasına rağmen Türk askeri bu yetkiyi kullanmıyor, 'Ben şehit olurum, sivillere zarar vermem' diyor. Bu askeri alnından öpün"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Suriye'yi işgal eden PKK'dır ve bu işgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir. Alçaktır, korkaktır, haindir ve bildiğin terör örgütüdür." dedi.

Akçakale ilçesine gelen Feyzioğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'ye ve dünyaya Türk ordusunun arkasında dimdik durduklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Teröristlerin, Cenevre Sözleşmelerini, Uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak basın mensuplarının üzerinize keskin nişancılarla ateş ettiğini belirten Feyzioğlu, buna rağmen basın mensuplarının görevden kaçmadıklarını ve dünyaya bunu anlatmak için çırpındıklarını ifade etti.

Dünyanın ise bunu görmediğine dikkati çeken Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Dünyada şu anda PKK, FETÖ, DHKP/C'nin ortak kara propaganda mekanizması çalışıyor. Bizimle hiç ilgisi olmayan fotoğrafları, görüntüleri fabrika edip, üretip, 'Türkler şuraya saldırdı, Türkler şöyle yaptı' diye bir kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETÖ ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Bir daha tekrarlıyorum, Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivilleri zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu Sur'da da yaşadık, Cizre'de de yaşadık. O çukurlarda yaşadık. Biz orada onları çukurlarına gömdük, burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."

- "Türk askeri sivillere zarar veriyor propagandası yalan"

Uluslararası hukuk kurallarını hatırlatan Feyzioğlu, sözlerin şöyle sürürdü:

"Eğer sivillerin arasına karışıp, özellikle o sivilleri etraflarına çevirip oradan size saldırıda bulunuyorlarsa, saldırılan tarafın kendisini savunması, vatandaşlarını ve topraklarını savunması için yaptığı karşı saldırıda sivillerin zarar görmesini uluslararası hukuk kabul ediyor. Maalesef diyor ama kabul ediyor. Bu uluslararası hukukun verdiği bir yetki olmasına rağmen Türk askeri bu yetkiyi kullanmıyor, 'Ben şehit olurum, sivillere zarar vermem' diyor. Bu askeri alnından öpün. Ama bir bakıyorsunuz yurt dışında inanılmaz biri kara propaganda var ve onların içerideki uzantıları da başlamışlar, 'Sivillere zarar veriyor' diye. Yok böyle bir şey. Bu bir yalan. Kasıtlı zarar zaten söz konusu olamaz. Yanlışlıkla verilmiş bir zarar da şu aşamaya kadar yok. Allah Türk askerini korusun. Sivillerin canını, çocukların, kadınların canını karşı tarafta da olsa kendinden aziz gören bir kültürden geliyoruz."

Feyzioğlu, harekatın gerekliliğini anlatarak, terör örgütünün Kürk halkına zarar verdiğini dile getirdi.

- "Türk ordusu dümdüz edecektir"

Feyzioğlu, iki sene önce Uluslararası Af Örgütü'nün bölgenin demografik yapısının değiştirildiği ve insanlığa karşı suç işlendiğini söylediğini hatırlattı.

Yabancıların bu raporu görmezden geldiklerini ifade eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Rapor nüfus kayıtlarının yok edildiğini söyledi. Kendinden olmayanların zorla bölge dışına sürüldüğünü ve dolayısıyla içeride kendilerine bağlı tek etnisiteden nüfus yaratılmak istendiğini bizzat söyledi. Yani burada Suriye'nin dörtte birini işgal eden PKK'lı teröristlere birileri 'özgürlük savaşçısı, IŞİD'e karşı savaşan kahraman' muamelesi yapacak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama ve en önemlisi kendi sınırlarımızda meşru savunma hakkımızı kullanma anlamında güvenlik sağlamak üzere gelen Türklere 'işgalci' diyecekler. Hadi canım sende. Suriye'yi işgal eden PKK'dır ve bu işgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir. Çocukların arkasına saklanarak bebekleri öldürmektedir. Alçaktır, korkaktır, haindir ve bildiğin terör örgütüdür. Artık şaşırmadığımız bize müttefik diyenler tarafından 60 bin tır silah ve mühimmatla da teçhiz edilmiştir. Ama sonunda teröristtir. Türk ordusu dümdüz edecektir. Kazdıkları çukurlara gömeceğiz emin olunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Barış Pınarı Harekatı Şanlıurfa TBB Başkanı Metin Feyzioğlu

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